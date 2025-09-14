Выплаты переселенцам автоматически продлили, но не всем: что надо знать, чтобы не потерять помощь

Украинским переселенцам (ВПЛ) продлили ежемесячные выплаты до февраля 2026 года автоматически. Однако отмечается, что помощь могут не получить те, кто долго находится за границей или сдает жилье. В то же время нужно знать, что одноразовые компенсации не влияют на получение этих выплат.

Видео дня

О продлении выплат сообщает Министерство социальной политики и единства Украины. Получить средства могут люди с инвалидностью I-III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся), а также семьи, где все члены нетрудоспособны .

Кроме того, правительство упростило ряд процедур: наличие средств на депозитном счете более 100 тысяч гривен теперь не препятствует получению помощи для детей-сирот и тех, кто временно находится в семье, приемной семье или детском доме семейного типа. Также восстанавливаются выплаты трудоспособным ВПЛ, если после прекращения помощи они официально трудоустроились или зарегистрировались как безработные.

Размер ежемесячных выплат составляет 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью. Помощь выплачивается на каждого члена семьи из уязвимых категорий или с низким доходом. В то же время правительство определило, кто может потерять право на помощь, переселенцы, которые находятся за границей более 30 дней подряд или 60 дней совокупно в течение полугода, а также те, кто сдает свое жилье, в том числе на территориях боевых действий.

Специалисты"Юридического советчика для ВПЛ" также объясняют, что при определении среднемесячного дохода для предоставления жилищной субсидии в него не включаются разовые пособия или компенсации, а также денежное обеспечение военных во время непосредственного участия в боевых действиях. Зато ежемесячные выплаты семьям пропавших без вести, интернированных или тех, кто признан умершим, включаются в доход, потому что они начисляются регулярно.

Получить помощь ВПЛ можно через сервисные центры социальных служб, по почте или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда и портал Дія. Все процедуры предусматривают предоставление заявления и подтверждающих документов о статусе переселенца и проживания на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 10 сентября 2025 года в Украине изменились правила ипотеки для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Отныне государство компенсирует часть первого взноса и ежемесячных платежей по программе еОселя. Отмечается, что это позволит переселенцам приобрести жилье до 2 млн грн и поддерживает развитие первичного рынка недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!