Выплаты пенсий в Украине выросли почти на 10%: почему доходы фактически не изменились

В 2024 году Пенсионный фонд Украины потратил 736,4 млрд грн на пенсии, что на 9,6% больше, чем в прошлом году. Однако из-за высокой инфляции реальные доходы пенсионеров фактически не выросли, а их уровень жизни остался на стабильном уровне.

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О выделенных средствах сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Ключевые расходы Пенсионного фонда в 2024 году:

пенсионные выплаты: на пенсии было направлено 736,4 млрд грн , что на 64,4 млрд грн больше , чем в предыдущем году. Это стало необходимостью в условиях роста социальных вызовов, однако реальное увеличение доходов пенсионеров выглядит гораздо скромнее;

на пенсии было направлено , что на , чем в предыдущем году. Это стало необходимостью в условиях роста социальных вызовов, однако реальное увеличение доходов пенсионеров выглядит гораздо скромнее; жилищные субсидии и льготы: на эти нужды выделено 39,4 млрд грн , что на 12% больше , чем в 2023 году. Это соответствует росту стоимости коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий из-за ухудшения экономической ситуации;

на эти нужды выделено , что на , чем в 2023 году. Это соответствует росту стоимости коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий из-за ухудшения экономической ситуации; страховые выплаты и больничные: на страховые выплаты предусмотрено 33,6 млрд грн , из которых 19,9 млрд грн направлено на оплату больничных. Спрос на эти выплаты растет, поскольку многие украинцы сталкиваются со сложными условиями труда и жизненными обстоятельствами в результате войны;

на страховые выплаты предусмотрено , из которых направлено на оплату больничных. Спрос на эти выплаты растет, поскольку многие украинцы сталкиваются со сложными условиями труда и жизненными обстоятельствами в результате войны; оперативная работа фонда: 1 января 2025 года ПФУ профинансировал оплату больничных на сумму 11,5 млн грн, а также предоставил 23 тыс. услуг гражданам, обратившимся в органы фонда.

По последним данным, в ноябре 2024 года количество пенсионеров составило 10,353 млн человек, что на 164 тысячи меньше, чем в начале года. Снижение связано как с естественной убылью, так и с вынужденной миграцией населения из-за боевых действий.

Почему доходы фактически не изменились

Хотя номинальный размер пенсий увеличился, реальные доходы пенсионеров остаются на уровне предыдущего года. Это обусловлено высоким уровнем инфляции:

в сентябре 2024 года годовая инфляция составила 8,6%;

в ноябре инфляция ускорилась до 11,2%, а по прогнозам превысит 10% по итогам года.

В условиях такой экономической ситуации повышение пенсий компенсирует инфляционное давление, не обеспечивая существенного улучшения уровня жизни. Несмотря на увеличение финансирования в 2024 году, главным вызовом ПФУ остается обеспечение стабильности выплат в 2025 году. Рост стоимости жизни и высокий уровень инфляции оказывают дополнительное давление на бюджет фонда, что может осложнить дальнейшее увеличение пенсий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с июля 2025 года, если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, пенсии будут индексироваться по новым правилам. Вместо повышения на определенный процент выплаты будут каждый раз перечисляться по новой формуле.

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