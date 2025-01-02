В Украине в 2025-м пересчет пенсий проведут по новым правилам: после реформы введут революционную формулу

В Украине с июля 2025-го, если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, пенсии будут индексироваться по новым правилам. Вместо повышения на определенный процент выплату будут каждый раз пересчитывать по новой формуле.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" типа прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. Например, если у вас 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последних года (это 4745 грн.).

Главная проблема заключается в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке к проекту реформы.

В рамках индексации пенсии, которые один раз посчитали по формуле, повышали на определенный коэффициент. И этот коэффициент не позволял избегать "устаревания" выплат. Если реформа будет принята, начиная с 2025-го и все последующие годы вместо повышения на определенный процент пенсии будут перечисляться с актуальными показателями зарплаты. Это должно значительно увеличить выплаты.

Новая формула будет выглядеть так:

пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия;

базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас 6160 грн.).

грн.). страховая пенсия = количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4292 грн.

Следовательно, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4745 грн, а по новой формуле – 6140 грн ( 4292 + 1848). Но таких пенсий ждать не стоит.

Дело в том, что средств для такого повышения нет. Поэтому в проекте закона прописали: "в период по 28 февраля 2030 г. применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, который применяется при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу этого закона и ежегодно с 1 марта". То есть пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит средств и, исходя из этого, устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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