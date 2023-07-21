Выплаты до 200 тыс. грн дадут еще одной категории украинцев: Кабмин принял решение

В Украине вносят очередные изменения в госпрограмму єВідновлення. В ближайшем будущем компенсации до 200 тыс. грн смогут получить те украинцы, которые уже отремонтировали за свой счет жилье, поврежденное в ходе войны.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 21 июля. "Ремонт и восстановление жилья – один из центральных процессов. Уже работает программа єВідновлення, по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Предполагается, что выплаты за отремонтированное жилье введут осенью 2023 года. "Рассчитываем, что механизм будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты", – уточнил Шмыгаль.

О новом механизме компенсаций должны будут позже сообщить Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации. Такое поручение ведомствам дало правительство.

Какие выплаты дают за поврежденное войной жилье

Максимальная сумма восстановления не может превышать 200 тысяч гривен. Средства следует потратить в течение года с момента их получения, в противном случае они вернутся в госфонд.

Решение о конкретной сумме принимает комиссия местных властей. Для этого специалисты проводят осмотр поврежденного имущества.

Средства поступают на специальный счет (читайте, как его открыть ). Потратить деньги можно на товары и услуги по ремонту – причем только у компаний, которые участвуют в программе єВідновлення.

Запрещено переводить средства на другие счета, снимать наличные со счета, проводить оплаты по реквизитам. Также карту нельзя пополнить самостоятельно.

Деньги пока не будут выделять на ремонт жилья, которое находится в неподконтрольных Украине населенных пунктах. Перечень временно оккупированных территорий или таких, где ведутся боевые действия, утверждает Минреинтеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Дії в тестовом режиме стартовал прием заявлений на получение компенсаций за уничтоженное (а не поврежденное) в ходе войны жилье. Заявки с 18 июля начали принимать у владельцев разрушенной недвижимости в Мощуне и Бородянке Киевской области. При этом необходимо, чтобы у дома или квартиры был только один собственник.

Кроме того, в Украине будут тщательно проверять использование компенсаций, выданных по программе єВідновлення. Речь идет о деньгах на ремонт (восстановление) поврежденного жилья. Это необходимо, чтобы избежать коррупции и использования выданных средств на другие цели.

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