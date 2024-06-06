Выплаты через банк: какие требования установлены к счетам пенсионеров

В Украине для зачисления выплат банковский счет пенсионера должен быть открыт в уполномоченном банке, специально предназначенном для пенсионных выплат, и иметь активный статус. В случае смены реквизитов пенсионер должен сообщить об этом Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области. Согласно законодательству, пенсия выплачивается через отделение АО "Укрпочта" или через банк.

Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно. Полный список уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи, можно найти на официальном сайте ПФУ. Получатели пенсий, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, получают выплаты исключительно через счета АО "Ощадбанк". Для зачисления пенсии существуют определенные требования к банковскому счету:

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

текущий счет открывается для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

счет должен быть активным (действующим).

В заявлении о назначении или перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящем из 29 цифр и букв. Узнать международный номер банковского счета можно в мобильном приложении банка или же непосредственно в отделении банковского учреждения.

В случае смены банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии. Предоставить необходимую информацию можно дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине можно увеличить размер будущей пенсии более чем на 50%. Для этого нужно выйти на пенсию позже. Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться 65 лет и 7 месяцев, надбавка будет в размере 50%.

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