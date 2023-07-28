Выплаты 6600 грн начали выдавать еще в трех областях Украины: кто получит

Украинские переселенцы (ВПЛ) смогут получить выплату 6600 грн еще в трех регионах страны. Речь идет о Харькове, Одессе, Киеве и соответствующих областях.

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Регистрацию на получение выплаты открыла благотворительная организация "Деполь Украина". Для получения денег есть требования:

регистрация ВПЛ в указанных регионах;

неполучение средств от других фондов в течение последних трех месяцев (не учитывая помощь от государства єДопомога);

наличие справки ВПЛ не более 90 дней (переезд с временно оккупированных территорий или территорий проведения боевых действий), если в вашей семье есть дети до 18 лет (без детей – не более 30 дней);

в семье, которая имеет прописку в Харькове или Харьковской области, обязательно должны быть дети до 18 лет.

В семье, проживающей в одной квартире или доме (одно домохозяйство) денежную помощь может получить не более 4 человек. Это правило неизменно даже при условии соответствия критериям и наличию документов.

Подать заявку можно по одной и ссылок ниже. Для разных регионов созданы разные формы:

"Пожалуйста, внимательно читайте требования для получения денежной помощи, и в случае несоответствия хотя бы одному из пунктов нет смысла подавать заявку. Это несет огромный ущерб для программы в целом. Каждая заявка проверяется на соответствие: действительно ли вы не получали помощь в других организациях? Проверка занимает время, которое мы можем инвестировать в скорость выдачи денежной помощи", – отметили в фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк также начал выплаты 6600 грн украинцам. Средства предоставляют от международной гуманитарной организации CARE.

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