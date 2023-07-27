ПриватБанк начал выплаты 6600 грн украинцам: кто получит деньги

Государственный ПриватБанк начинает выплаты 6600 грн денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Список получателей уже определен, регистрация на получение пособия закрыта.

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Деньги получат внутренне перемещенные лица (ВПЛ), местом временной регистрации которых являются отдельные громады Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей. Средства выплатят через PrivatMoney, сообщила пресс-служба банка.

Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости. Среди них:

многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет);

люди с инвалидностью (I-II группа);

неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит ребенка или детей);

люди старше 60 лет;

семьи, члены которых имеют хронические заболевания и семьи с беременными и кормящими.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства. В таком случае помощь назначалась даже тем, кто не отвечает упомянутым критериям уязвимости.

"Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца. Размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи", – отметили в банке.

Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту получателя. Если у человека нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получит SMS с контрольным номером перевода PrivatMoney. По этому номеру денежную помощь можно будет получить:

на карту ПриватБанка в "Приват24";

в терминалах самообслуживания и банкоматах;

в отделениях банка;

по телефону 3700.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственные выплаты переселенцам урежут с 1 августа. Такое решение власти объяснили необходимостью ввести ограничения, потребность в которых не предусмотрели в начале полномасштабной войны. Кроме того, переселенцев хотят стимулировать к поиску работы и открытию бизнеса.

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