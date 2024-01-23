Выплата в 10 800 грн от ООН: как украинцам получить деньги от организации

Украинцы могут получить 10 800 грн от ООН. На этой неделе мобильная бригада БФ Право на защиту сбора данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Запорожской области.

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Выплаты предоставляются гражданам, еще не получавшим помощь от международных организаций и имеющих доход на месяц не выше 5400 грн на человека. Об этом сообщает "Право на защиту".

Заявки принимают от ВПЛ, переехавших в Запорожскую область после 24.02.2022, а также вернувшихся домой после вынужденного перемещения через российское вторжение. Также граждане должны отвечать следующим критериям уязвимости:

родители-одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людей старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Заявители получат выплаты по 3 600 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Какие документы нужны для оформления выплат?

ИНН;

документ для удостоверения личности;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Где следует регистрироваться?

23 января – с. Украинка (Матвеевская община), ул. Мира, 14в;

24 января – с. Новониколаевка (Новониколаевская община), ул. Ивана Климчука, 89;

25 января – с. Умивка (Долинская община), ул. Мира, 26;

26 января – с. Долинское (Долинская община), ул. Школьно, 5а.

Также возобновил работу и производит регистрацию офиса:

адрес: г. Запорожье, ул. Независимая Украина, 72, оф. 154;

график: ПН – ПТ с 9 до 17 часов.

При регистрации должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей возможна регистрация по оригиналам документов при предоставлении документов, подтверждающих их состояние.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформляющим статус ВПЛ. Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю пособие в размере 9,6 тыс. грн.

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