Выйти на пенсию в 60 лет смогут не все украинцы: какие требования в 2024 году и что будет дальше

В Украине возраст выхода на пенсию зависит не только от прожитых лет, но и от количества страхового стажа. Формально выход на пенсию в 2024 году возможен с 60 лет, как для мужчин, так и для женщин, но для этого обязательно нужно иметь не менее 31 года стажа на официальной работе. И эти требования будут ужесточаться каждый год вплоть до 2028-го.

OBOZ.UA разбирался, какой пенсионный возраст в Украине в 2024 году, а также какими станут нормы по стажу в ближайшие несколько лет.

Пенсионный возраст 2024: сколько нужно стажа для пенсии

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году требуется не менее 31 года страхового стажа;

в 2024 году требуется не менее 31 года страхового стажа; в 63 года – не менее 21 года стажа;

– не менее 21 года стажа; в 65 лет – от 15 до 21 года стаж.

Если у украинца к 65 годам нет даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начитываться специальная денежная помощь. Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году это 2920 грн.

Требования к будущим пенсионерам вырастут: к чему готовиться

Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год до 2028-го. То есть уже сейчас каждый украинский может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию.

Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу:

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Не хватает стажа для пенсии: что делать

Украины имеют возможность докупить недостающий страховой стаж. Договор о покупке стажа заключается с Пенсионным фондом. По сути, существует два типа договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Первый – более дешевый, но более длительный для решения вопроса выхода на пенсию. Он заключается на конкретный срок, раньше которого на пенсию выйти нельзя. Оплаты производятся раз в месяц. Договор можно заключить на период не менее года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.

В этом варианте этом сумма добровольного пенсионного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. То есть, чтобы январе 2024 года в страховой стаж было зачислен один полный месяц, нужно оплатить 1562 грн. С 1 апреля стоимость месяца стажа поднимется до 1760 грн, т.к. минималка вырастет до 8000 грн.

Второй вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию, не дожидаясь окончания года или более длительного срока. По нему можно докупить страховой стаж как за 1-2 месяца, так и за год или максимум за 5 лет.

Такой позволяет решить вопрос покупки необходимого стажа быстрее, но он вдвое дороже, чем предыдущий вариант – платить за месяц нужно уже минимум 44% от минималки. С января по апрель 2024 года это 3124 грн, а с 1 апреля будет 3520 грн.

Для приобретения стажа необходимы такие документы:

заполненное заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата единого взноса) по форме согласно приложению 3 к Инструкции;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность (например, паспорта).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на специальном портале можно узнать размер своей будущей пенсии. Для этого в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени увеличить размер будущей пенсии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!