Выйти на пенсию в 60 лет смогут не все украинцы: какие требования в 2024 году и что будет дальше
В Украине возраст выхода на пенсию зависит не только от прожитых лет, но и от количества страхового стажа. Формально выход на пенсию в 2024 году возможен с 60 лет, как для мужчин, так и для женщин, но для этого обязательно нужно иметь не менее 31 года стажа на официальной работе. И эти требования будут ужесточаться каждый год вплоть до 2028-го.
OBOZ.UA разбирался, какой пенсионный возраст в Украине в 2024 году, а также какими станут нормы по стажу в ближайшие несколько лет.
Пенсионный возраст 2024: сколько нужно стажа для пенсии
- Для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году требуется не менее 31 года страхового стажа;
- в 63 года – не менее 21 года стажа;
- в 65 лет – от 15 до 21 года стаж.
Если у украинца к 65 годам нет даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начитываться специальная денежная помощь. Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году это 2920 грн.
Требования к будущим пенсионерам вырастут: к чему готовиться
Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год до 2028-го. То есть уже сейчас каждый украинский может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию.
Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу:
Не хватает стажа для пенсии: что делать
Украины имеют возможность докупить недостающий страховой стаж. Договор о покупке стажа заключается с Пенсионным фондом. По сути, существует два типа договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Первый – более дешевый, но более длительный для решения вопроса выхода на пенсию. Он заключается на конкретный срок, раньше которого на пенсию выйти нельзя. Оплаты производятся раз в месяц. Договор можно заключить на период не менее года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.
В этом варианте этом сумма добровольного пенсионного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. То есть, чтобы январе 2024 года в страховой стаж было зачислен один полный месяц, нужно оплатить 1562 грн. С 1 апреля стоимость месяца стажа поднимется до 1760 грн, т.к. минималка вырастет до 8000 грн.
Второй вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию, не дожидаясь окончания года или более длительного срока. По нему можно докупить страховой стаж как за 1-2 месяца, так и за год или максимум за 5 лет.
Такой позволяет решить вопрос покупки необходимого стажа быстрее, но он вдвое дороже, чем предыдущий вариант – платить за месяц нужно уже минимум 44% от минималки. С января по апрель 2024 года это 3124 грн, а с 1 апреля будет 3520 грн.
Для приобретения стажа необходимы такие документы:
- заполненное заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата единого взноса) по форме согласно приложению 3 к Инструкции;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);
- копия документа, удостоверяющего личность (например, паспорта).
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на специальном портале можно узнать размер своей будущей пенсии. Для этого в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени увеличить размер будущей пенсии.
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