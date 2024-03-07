Украинцы могут уже сейчас узнать размер будущей пенсии: вот что стоит сделать

В Украине на пенсионном портале можно узнать размер своей будущей выплаты. Для этого в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени увеличить размер будущей пенсии.

Об этом OBOZ.UA рассказала заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. "Все мои друзья знают, что я работаю в Министерстве социальной политики и, конечно, рано или поздно речь часто заходит о пенсиях. И я такой эксперимент сделала: всем предложила зайти на портал Пенсионного фонда и посмотреть будущий размер своей пенсии. Все начали смотреть, у кого это было 18 тысяч, у кого – 2,5 тысячи", – рассказывает Марчак.

Выяснились, что даже те, кто получают высокие доходы, но при этом оформлены как физлицо-предприниматель и платят единый социальный взнос с минимальной зарплаты, будут получать маленькую пенсию.

На портале Пенсионного фонда нужно войти в персональный кабинет. Это можно сделать с помощью КЭП (можно получить онлайн в своем банке), по токену, с помощью Дія. Підпис, Bank ID НБУ. В кабинете вы увидите "пенсионный калькулятор". Он уже учитывает данные о вашей зарплате и стаже. Если это будущая пенсия, нужно выбрать опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Тогда вы увидите ориентировочный размер своей будущей пенсии.

"Если вы получаете часть зарплаты в конверте, идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в интересах каждого из нас (включая меня) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – советует Марчак.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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