"Вторую пенсию" в Украине хотят ввести уже через год: стало известно, каким может быть обязательный взнос по зарплате

"Вторую пенсию " в Украине хотят ввести уже через год, запустив накопительную пенсионную систему, в рамках которой обязательный взнос составит около 9% от зарплаты. Это позволит гражданам самостоятельно увеличивать свою пенсию по добровольным дополнительным взносам.

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Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович на прессбрифинге "Год изменений и достижений в социальной защите". В новом законопроекте, разработанном Кабинетом Министров Украины, говорится о создании накопительной пенсионной системы, которая должна стать основной частью пенсионного обеспечения для украинцев.

По словам Жолновича, процесс создания системы уже начался, и к концу этого года законодательные инициативы планируется внести в Верховную Раду. "Мы уже прошли первый этап согласования со всеми центральными органами исполнительной власти, сейчас завершаем обсуждение деталей и цифр с Министерством финансов", - заявила Оксана Жолнович.

"Это важный шаг для Украины, ведь мы стремимся создать систему, которая будет эффективной и экономной. Наша задача - уменьшение стоимости администрирования пенсионных средств и внедрение качественных IT-сервисов. Однако главное - это создать такую систему, которая будет не только работать, но и приносить реальную пользу гражданам", – отметила она.

Согласно планам правительства, внедрение накопительной системы начнется не раньше 2026 года, когда стартуют первые накопления. Однако работа над концепцией и законодательной основой должна быть завершена гораздо раньше. Это позволит провести необходимую техническую подготовку и запустить систему без лишних задержек.

Одним из основных аспектов нового законопроекта является внедрение коэффициента замещения, определяющего, какую часть своей зарплаты человек будет получать в качестве пенсии. По словам Жолнович, главной задачей правительства является обеспечить украинцев стабильными и справедливыми пенсионными выплатами на старость.

"Мы планируем обеспечить нашим гражданам 60% от средней заработной платы в качестве пенсии, что является большим шагом вперед по сравнению с нынешней ситуацией", – отметила министерша. Она подчеркнула, что солидарная пенсионная система гарантирует лишь 40% от зарплаты, однако это уже европейский стандарт.

В будущем обязательный взнос на накопление будет составлять 9% от заработной платы с возможностью увеличения взноса по желанию работника. Внедрение этого механизма позволит гражданам увеличить размер пенсии путем дополнительных добровольных взносов.

Цель проекта – изменить существующие подходы к пенсионному обеспечению в Украине, позволив людям накапливать средства на собственную пенсию через обязательные взносы. Первые изменения ожидаются уже через год, а введение системы накопления пенсионных взносов планируется на 2026 год.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать существенную доплату к своим пенсиям. Ее размер составляет 2361 грн. Впрочем, деньги выдают не всем – только тем, кто может подтвердить свой статус посредством соответствующего удостоверения.

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