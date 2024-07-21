Возможность разбогатеть? Чего стоят монеты СССР

Несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла. В т.ч. и монеты времен СССР.

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Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии. В противном же случае вряд ли можно будет надеяться и на это.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Впрочем, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из серебра или золота.

Эксперт объяснил: коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

В то же время, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, продать дорого украинские 50 копеек можно. Так, за монету 1992 разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн.

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