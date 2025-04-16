Военные сами будут определять, кому будет начисляться их зарплата в случае плена – Минобороны

С сегодняшнего дня меняются механизмы денежного довольствия военнослужащих. Теперь они сами смогут определить, кому будет начисляться их зарплата. В частности, в случае попадания в плен.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что таким образом в ведомстве ужесточаются поддержка украинских защитников и их семей.

"Сегодня Кабинет Министров принял инициированное Министерством обороны постановление, совершенствующее механизмы денежного довольствия военнослужащих. Теперь каждый военный сможет самостоятельно определить, кому именно будет начисляться его денежное довольствие в случае попадания в плен", – говорится в сообщении.

Умеров добавил, что для этого достаточно составить личное распоряжение, удостоверяемое командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться по личному делу военнослужащего.

Изменения касаются выплат военным, находящимся в плену, заложниками, интернированными в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими. Также постановлением предусмотрено усовершенствование доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию лиц, имеющих право на такие выплаты.

"Продолжаем работать над тем, чтобы защитники Украины имели уверенность: государство всегда на их стороне - и в строю, и вне его", – резюмировал нововведение министр.

Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим до конца военного положения предоставляется 30 дней ежегодного отпуска. Но по разным причинам не все из них успевают использовать все эти дни вовремя, поскольку перенести их нельзя, за эти дни можно получить денежную компенсацию.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские военные смогут получить компенсацию за аренду жилья, размер которой будет зависеть от города найма жилья. Выплату могут получить военнослужащие, получающие реабилитационную помощь в амбулаторных условиях, или из числа владельцев жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий, расположенного на территориях, где ведутся боевые действия.

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