Украинцам компенсируют стоимость аренды жилья: кому и сколько платят

Украинские военные смогут получить компенсацию за аренду жилья. Размер выплаты будет зависеть от города найма жилья.

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Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабинет министров утвердил порядок соответствующей выплаты. Получить помощь от государства смогут защитники и защитницы Украины:

являются владельцами жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий , террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины, информация о котором внесена в Государственный реестр, или в отношении которого органами местного самоуправления дано документальное подтверждение факта повреждения/уничтожения;

, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ против Украины, информация о котором внесена в Государственный реестр, или в отношении которого органами местного самоуправления дано документальное подтверждение факта повреждения/уничтожения; чье жилье расположено на территориях, где ведутся боевые действия , или на временно оккупированных РФ территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Минреинтеграции, относительно которых не определена дата завершения боевых действий;

, или на временно оккупированных РФ территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Минреинтеграции, относительно которых не определена дата завершения боевых действий; получают реабилитационную помощь в амбулаторных условиях вне задекларированного/зарегистрированного места жительства, расположенного на расстоянии более 15 километров от места жительства.

Размер выплаты будет зависеть от расположения арендуемого жилья. Он будет разным для крупных городов, областных центров и других населенных пунктов:

Днепр, Киев, Львов, Одесса – не больше двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года;

– не больше двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года; областные центры – полтора размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

– полтора размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц; другие населенные пункты – один размер прожиточного минимума.

Жилье для военных: кто может получить помощь от государства

Безвозмездное жилье или компенсация предоставляются военным с инвалидностью, участникам АТО/ООС, ВПЛ, участвовавшим в боевых действиях и их семьям. Получение жилья требует соответствия критериям, оформлению документов через воинскую часть и соблюдению очередности.

Государство предоставляет специальную денежную компенсацию по приобретению жилья определенным категориям военных. А именно:

лица с инвалидностью в результате войны или боевых действий;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), участвовавшие в АТО/ООС.

Компенсацию можно использовать для приобретения квартиры или дома с земельным участком. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов для защитников. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "упаковки раненого".

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