Военные не получили все выплаты за июнь: когда будут выплачены боевые и другие надбавки

Военнослужащие уже получают базовое денежное довольствие за июнь, однако боевые, тыловые и другие дополнительные выплаты будут выплачиваться отдельно после оформления всех необходимых документов. Если подтверждение боевых задач или другие документы поступят с опозданием, соответствующие средства могут быть перечислены уже в следующем месяце.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие уже получили или получат в ближайшие дни базовое денежное обеспечение за июнь.

Базовое обеспечение поступает отдельно от дополнительных выплат

В Минобороны поясняют, что система выплат состоит из нескольких частей. Основная зарплата поступает в стандартные сроки, тогда как различные виды доплат зависят от подтверждения выполненных задач, оформления соответствующих документов и приказов командиров.

Именно поэтому военные могли увидеть на своих счетах только базовое денежное обеспечение, тогда как остальные средства будут доначислены позже. Особое внимание в министерстве уделили выплате нового дополнительного вознаграждения в размере 10 тысяч гривен военнослужащим, проходящим службу в тылу.

В ведомстве сообщили, что эта сумма будет выплачиваться одновременно с другими дополнительными вознаграждениями, в частности с выплатами за участие в боевых действиях. В настоящее время Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления завершают разъяснения для воинских частей относительно порядка оформления этих выплат за июнь.

Как будут начисляться боевые выплаты

Доплаты за непосредственное участие в боевых действиях, а также вознаграждения за взятие противника в плен будут осуществляться после того, как командиры воинских частей издадут соответствующие приказы с указанием конкретных сумм для каждого военнослужащего. То есть именно приказ командира является основанием для перечисления таких средств.

Отдельный порядок предусмотрен для вознаграждений за участие в ударно-поисковых и штурмовых операциях. В Минобороны пояснили, что выплата зависит от того, когда высший штаб пришлет документы, подтверждающие выполнение соответствующих боевых задач. Если подтверждение поступит после установленного срока, средства будут начислены уже в ходе следующего цикла выплат.

Когда выплатят вознаграждения за уничтожение противника

Еще один вид дополнительных выплат касается подтвержденного уничтожения живой силы противника. Такие вознаграждения будут начисляться только после проверки информации в боевой информационной системе "Дельта". По завершении проверки командир воинской части издает соответствующий приказ, который и становится основанием для выплаты средств.

В Министерстве обороны отметили, что в ближайшее время отдельно будет обнародован подробный порядок проведения такой верификации. Там также подчеркнули, что сроки получения дополнительных выплат напрямую зависят от скорости оформления документов и их прохождения между воинскими частями, штабами и органами военного управления.

Если подтверждение выполненных боевых задач поступает с опозданием, соответствующие средства автоматически переносятся на следующий период начисления. Таким образом, разница в датах выплаты не означает утрату права на вознаграждение — она связана лишь с процедурой документального подтверждения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина увеличила единовременную выплату для иностранных добровольцев, поступающих на службу, со 130 до 300 тысяч гривен, чтобы сделать службу в Иностранном легионе более привлекательной. Кроме того, отбор и сопровождение иностранцев теперь будет осуществлять специализированная рекрутинговая компания.

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