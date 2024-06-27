Верховный Суд отменил постановление Верховной Рады о недоверии Пацкану: его увольнение с должности главы Счетной палаты признал незаконным

Верховный Суд принял решение об отмене постановления Верховной Рады о недоверии Валерию Пацкану и увольнении его с должности председателя Счетной палаты. Таким образом, его увольнение было признано незаконным.

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Об этом сообщил сам Пацкан у себя в Facebook. Опубликовав решение суда.

"Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 г. "О выражении недоверия Пацкану В.В.". Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала меня невиновным и закрыла политическое дело против меня: в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного преступления", – говорится в сообщении.

При этом само свое увольнение Пацкан назвал "заказным делом". И намекнул, что знает, кто является заказчиками.

Что предшествовало

Верховная Рада уволила Пацкана с должности председателя Счетной палаты 10 апреля 2023 года. После этого, в октябре 2023 года ВАКС:

признал его виновным в злоупотреблении служебным положением при получении незаконной компенсации за жилье;

при получении незаконной компенсации за жилье; приговорил к двум годам ограничения свободы, освободив одновременно от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Приговор ВАКС был обжалован в Апелляционной палате суда, И та закрыла уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Пацкана состава преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевом использования средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по собственному усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

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