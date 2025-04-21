В ВСУ ищут тату-мастера за 50 тыс. гривен: кому предлагают работу

В рядах Сил обороны Украины нуждаются не только военные специалисты, но и мастера гражданских специальностей. В частности, одно из подразделений опубликовало вакансию татуировщика, за работу которого готовы платить не менее 50 тыс. гривен в месяц.

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Соответствующее объявление на популярном сайте военных вакансий разместили представители 63-й отдельной механизированной бригады. В бригаде будут рассматривать отзывы от совершеннолетних кандидатов, имеющих 1 год соответствующего опыта и креативно подходят к выполнению работы.

В то же время приоритет будут предоставлять частично подходящим кандидатам, то есть тем, у кого в заключении военно-больничной комиссии указан "пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах". Также допускается перевод действующих военнослужащих.

Обязанности тату-мастера в 63-ю ОМБр составляют "бытовое обслуживание" военных, планирование рабочего графика, запись на татуировку. Соответственно, кандидату придется часто коммуницировать и уделять внимание каждому военнослужащему.

Им предлагают от 50 тысяч гривен зарплаты и готовы обеспечить рабочим местом, а также качественным и профессиональным оборудованием. Кроме того, в объявлении указаны стандартные для военных условия, такие как:

мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

гарантированный ежегодный основной отпуск (две части по 15 суток) и возможность получения дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам.

Следует отметить, что кроме тату-мастера в это подразделение ищут также парикмахера. А в другие боевые бригады ищут 3D-моделировщиков, водителей, токарей, фрезеровщиков, химиков и других специалистов невоенных специальностей.

В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине все популярнее становится отдаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 30 тысяч. грн.

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