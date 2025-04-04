Влияет на выплаты украинцам: перечень временно оккупированных территорий обновят

В Украине обновят перечень временно оккупированных территорий – из-за неточностей, влияющих на социальные выплаты пострадавшим жителям, в частности, Мариуполя. Для этого Министерство развития общин и территорий (Минразвития) работает над обновлением соответствующего приказа №376. В настоящее время представлены запросы в Донецкую областную военную администрацию и Министерство обороны Украины для уточнения периодов боевых действий в Мариуполе. Кроме того, начата проверка периодов ведения боевых действий на территории других общин и населенных пунктов.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Также, отметили там:

Изучаются все юридические и социальные аспекты, "обеспечивающие надлежащий уровень социальной защиты пострадавших".

Проводится работа над механизмом регулярного пересмотра дат боевых действий во избежание подобных ситуаций в будущем.

"Министерство развития общин и территорий работает над обновлением приказа №376, который определяет перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы. Это решение принято из-за выявленных неточностей, влияющих на социальные выплаты пострадавшим гражданам", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: необходимость принятия решения – в частности, уточнения периодов боевых действий в Мариуполе – продиктовано большой чувствительностью вопроса. Ведь это влияет на выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"В ближайшее время мы проделаем соответствующую работу. Примем все решения, необходимые для того, чтобы исправить неточности, и все люди, которые должны получать социальную помощь, получили ее вовремя", – рассказали в министерстве.

В целом же, отметили там, дата оккупации Мариуполя была внесена в приказ №309 Минреинтеграции в декабре 2022 года. И именно на основании этого документа в 2025 году был издан приказ №376.

"То есть Минразвития не изменяло ранее установленные даты начала и завершения боевых действий", – заверили в министерстве.

Ранее же руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что государство отказало в предоставлении выплат жительнице Мариуполя, поскольку город был признан временно оккупированным с 5 марта 2022 года. Что, по его словам, обесценило 86-дневную оборону города. Это, вероятно, и понудило Минразвития инициировать обновление переченя временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в случае выезда ВПЛ за границу, на длительный период или на постоянное место жительства, ему перестанут начислять соответствующие выплаты. Ведь они предназначены только для тех, кто остается в Украине.

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