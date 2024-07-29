В Великобритании конфисковали деньги российского олигарха за уклонения от санкций – в Bloomberg назвали имя

В Великобритании конфисковали 750 тыс. фунтов стерлингов (около 1 млн долларов) российского олигарха Петра Авена. Причина – уклонение им от санкций.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: управляющий имуществом олигарха уже согласился выплатить эти деньги.

"Первая успешная конфискация средств, полученных в результате расследования предполагаемых доходов от уклонения от санкций, является важной вехой. Она должна подтолкнуть к более амбициозным действиям по обеспечению соблюдения санкций в будущем", – заявил по этому поводу старший советник по вопросам прав человека в Spotlight on Corruption (британская некоммерческая организация, фокусирующаяся на коррупции) Джеймс Болтон-Джонс.

В то же время, отмечают авторы материала, у самого Авена нет счетов в британских банках. Однако его подозревают в использовании в личных целях счетов, принадлежащих его жене и фирмам по управлению недвижимостью. В связи с этим, деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы.

"В центре расследования – около 3,7 млн фунтов стерлингов, переведенных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций", – объяснили они.

Авен добивается отмены санкций

В то же время, отмечается, Авен добивается отмены введенных против него Великобританией санкций. Аргументирует же он это, подчеркивается, тем что его личные убеждения якобы заставляют его находиться "в оппозиции нынешнему режиму" РФ.

В то же время, в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) обвинили его в том, что он является прокремлевским олигархом. Однако его адвокаты отвергают это обвинение.

Авен – один из основателей российского "Альфа-Банка". После начала полномасштабной войны в Украине он покинул Россию, однако оказался под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 г. был также внесен в список санкций США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее приближенный к кремлевскому диктатору Владимиру Путин российский олигарх Дмитрий Пумпянский добился в Европейском суде общей юрисдикции снятия санкций Европейского Союза (ЕС) с себя и своей жены. Однако ограничения в отношении них продолжат действовать.

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