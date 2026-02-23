В Украине выпустят обновленные 200 гривен: как выглядит купюра

В Украине изменили дизайн банкноты в 200 гривен – на ней появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Национальный банк начнет вводить обновленные деньги в обращение с 25 февраля.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Впрочем, магазины и банки обязаны принимать и старые, и обновленные купюры.

Что известно о модифицированных 200 гривнах

В правой верхней части на оборотной стороне купюры размещен лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Остальные элементы дизайна и защиты банкноты будут соответствовать стандартам образца 2019 года .

. Выдача обновленных купюр банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения начнется 25 февраля .

. Старые деньги специально обменивать не нужно .

. Поэтому оба вида банкнот будут иметь статус законного платежного средства и будут обязательными к приему по их номинальной стоимости без каких-либо ограничений.

Стоит отметить, что обновлять дизайн украинской валюты начали с августа 2024 года. Сейчас уже был модифицирован внешний вид банкнот такого номинала:

с 8 августа 2024 года – 500 и 1000 гривен ;

; с 23 августа 2024 года – 50 гривен ;

; с 21 августа 2025 года – 20 гривен.

Таким образом, без надписи "Слава Украине! Героям слава!" остаются только купюры номиналом 100 гривен. Но впоследствии их дизайн также будет модифицирован.

НБУ выводит из обращения старые банкноты

Национальный банк с 2 марта выводит из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен 2003-2007 годов. Взамен можно будет использовать монеты соответствующего номинала.

Так, уже с февраля упомянутые банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их не будут принимать.

"Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", – отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк также постепенно изымает старые купюры 50 и 200 грн, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении. Банкноты остаются платежным средством.

