В Украине цифровизируют еще один важный документ: какой именно и как перейти на электронный формат
С 2026 года бумажные трудовые книжки станут необязательными из-за полного перехода на электронный учет трудовых отношений. Ожидается, что это позволит снизить бумажный документооборот, хранить данные в цифровом формате, а также облегчить процесс назначения пенсии и исчисления трудового стажа.
Об этом пишет Правительство online. С 2021 года в Украине начала действовать электронная трудовая книжка, заменяющая традиционную бумажную версию и позволяющая хранить, проверять и обновлять трудовую информацию в цифровом формате.
Что такое электронная трудовая книжка
Электронная трудовая книжка (ЭТК) является цифровым аналогом бумажной трудовой книжки, которая ранее использовалась для учета трудовой деятельности граждан. Она была введена в Украине с 10 июня 2021 г. и позволяет хранить данные о трудовой деятельности в онлайн-режиме. Каждый гражданин может в любой момент проверить или получить информацию о:
- приобретенный трудовой стаж;
- записи о приеме на работу;
- перевод и увольнение с работы.
Зачем нужна электронная трудовая книжка
- упрощение учета трудовой деятельности;
Электронная трудовая книжка делает учет гораздо более простым для работодателей и работников. Все данные хранятся в одном месте и могут быть доступны в любой момент. Отсутствие потребности в бумажном обращении документов упрощает доступ к важной информации, что уменьшает возможность ошибок.
- уменьшение бумажного документооборота;
Электронная форма позволяет значительно снизить использование бумажных носителей. Это полезно как для природы, так и для предприятий, не нуждающихся в хранении большого количества бумажных трудовых книжек.
- защиту от потери или повреждения данных;
Один из самых больших рисков традиционных трудовых книжек – это их потеря или повреждение. Благодаря цифровым технологиям данные хранятся на сервере, что позволяет защитить важную информацию от физических повреждений.
- автоматизация пенсионного обеспечения
В будущем, согласно планам правительства, электронные трудовые книжки могут использоваться для автоматического назначения пенсий. Это значительно упростит процесс получения пенсии и обеспечит точность подсчета стажа.
Как происходит переход на электронные трудовые книжки
Государство предусмотрело пятилетний переходный период для внедрения электронных трудовых книжек, который начался в 2021 году и продлится до 2026 года. В этот период граждане могут использовать как традиционные бумажные книги, так и электронные варианты. С 2026 года бумажные трудовые книжки больше не будут обязательными и все записи о трудовой деятельности будут вноситься только в электронном виде.
Как оцифровываются трудовые книжки?
Процесс оцифровки трудовых книг начинается с перевода бумажных документов в цифровой формат. Для этого необходимо подать скан-копии трудовой книжки и других подтверждающих документов в Пенсионный фонд Украины через вебпортал. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью работодателя. После этого данные будут внесены в Единый реестр застрахованных лиц. Документы, которые могут быть оцифрованы и добавлены в электронную трудовую книжку:
- трудовая книжка (все заполненные страницы);
- документы об обучении (если оно засчитывается в стаж);
- свидетельство о рождении ребенка (для женщин, которым засчитывается период по уходу за ребенком до трехлетнего возраста);
- военный билет (для подтверждения периода службы);
- другие документы, подтверждающие работу или страховой стаж.
Как подать документы в Пенсионный фонд
Чтобы подать документы, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины. Вот алгоритм подачи:
- войдите в личный кабинет.
- перейдите в раздел "Коммуникации по ПФУ".
- выберите "Сведения о трудовых отношениях".
- загрузите скан-копии всех необходимых документов.
Как проверить, ваша трудовая уже оцифрована
Чтобы проверить, оцифрована ли ваша трудовая книжка, необходимо зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В меню выберите раздел "Электронная трудовая книжка" и нажмите кнопку "Данные ЭТК". Если ваша трудовая книжка оцифрована, вы увидите соответствующую информацию.
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