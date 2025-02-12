В Украине цифровизируют еще один важный документ: какой именно и как перейти на электронный формат

С 2026 года бумажные трудовые книжки станут необязательными из-за полного перехода на электронный учет трудовых отношений. Ожидается, что это позволит снизить бумажный документооборот, хранить данные в цифровом формате, а также облегчить процесс назначения пенсии и исчисления трудового стажа.

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Об этом пишет Правительство online. С 2021 года в Украине начала действовать электронная трудовая книжка, заменяющая традиционную бумажную версию и позволяющая хранить, проверять и обновлять трудовую информацию в цифровом формате.

Что такое электронная трудовая книжка

Электронная трудовая книжка (ЭТК) является цифровым аналогом бумажной трудовой книжки, которая ранее использовалась для учета трудовой деятельности граждан. Она была введена в Украине с 10 июня 2021 г. и позволяет хранить данные о трудовой деятельности в онлайн-режиме. Каждый гражданин может в любой момент проверить или получить информацию о:

приобретенный трудовой стаж;

записи о приеме на работу;

перевод и увольнение с работы.

Зачем нужна электронная трудовая книжка

упрощение учета трудовой деятельности;

Электронная трудовая книжка делает учет гораздо более простым для работодателей и работников. Все данные хранятся в одном месте и могут быть доступны в любой момент. Отсутствие потребности в бумажном обращении документов упрощает доступ к важной информации, что уменьшает возможность ошибок.

уменьшение бумажного документооборота;

Электронная форма позволяет значительно снизить использование бумажных носителей. Это полезно как для природы, так и для предприятий, не нуждающихся в хранении большого количества бумажных трудовых книжек.

защиту от потери или повреждения данных;

Один из самых больших рисков традиционных трудовых книжек – это их потеря или повреждение. Благодаря цифровым технологиям данные хранятся на сервере, что позволяет защитить важную информацию от физических повреждений.

автоматизация пенсионного обеспечения

В будущем, согласно планам правительства, электронные трудовые книжки могут использоваться для автоматического назначения пенсий. Это значительно упростит процесс получения пенсии и обеспечит точность подсчета стажа.

Как происходит переход на электронные трудовые книжки

Государство предусмотрело пятилетний переходный период для внедрения электронных трудовых книжек, который начался в 2021 году и продлится до 2026 года. В этот период граждане могут использовать как традиционные бумажные книги, так и электронные варианты. С 2026 года бумажные трудовые книжки больше не будут обязательными и все записи о трудовой деятельности будут вноситься только в электронном виде.

Как оцифровываются трудовые книжки?

Процесс оцифровки трудовых книг начинается с перевода бумажных документов в цифровой формат. Для этого необходимо подать скан-копии трудовой книжки и других подтверждающих документов в Пенсионный фонд Украины через вебпортал. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью работодателя. После этого данные будут внесены в Единый реестр застрахованных лиц. Документы, которые могут быть оцифрованы и добавлены в электронную трудовую книжку:

трудовая книжка (все заполненные страницы);

документы об обучении (если оно засчитывается в стаж);

свидетельство о рождении ребенка (для женщин, которым засчитывается период по уходу за ребенком до трехлетнего возраста);

военный билет (для подтверждения периода службы);

другие документы, подтверждающие работу или страховой стаж.

Как подать документы в Пенсионный фонд

Чтобы подать документы, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины. Вот алгоритм подачи:

войдите в личный кабинет.

перейдите в раздел "Коммуникации по ПФУ".

выберите "Сведения о трудовых отношениях".

загрузите скан-копии всех необходимых документов.

Как проверить, ваша трудовая уже оцифрована

Чтобы проверить, оцифрована ли ваша трудовая книжка, необходимо зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В меню выберите раздел "Электронная трудовая книжка" и нажмите кнопку "Данные ЭТК". Если ваша трудовая книжка оцифрована, вы увидите соответствующую информацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начал расти спрос на государственные должности из-за возможности получить бронь от мобилизации, в то время как в строительстве, транспорте и промышленности наблюдается острая нехватка кадров. Дисбаланс между образованием и реальными потребностями рынка труда остается одной из ключевых проблем, которые необходимо решать для стабильности экономики.

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