В Украине создадут Реестр пострадавших в результате войны: что за закон приняла Верховная Рада

Верховная Рада приняла закон о проведении учета лиц, жизни и здоровью которых был причинен вред в результате вооруженной агрессии России. 20 ноября законопроект №10256 был принят 297 голосами народных избранников.

Видео дня

Информация о принятии законопроекта появилась на его карте в Верховной Раде. Новый закон определяет правовые и организационные основы создания и функционирования Реестра пострадавших в результате войны лиц.

Как отмечают законодатели, существует Международный компенсационный механизм, рассчитанный как раз на возмещение пострадавшим в результате российской агрессии против Украины. Однако в стране "необходимо урегулировать вопрос сбора и учета такой информации в единой информационной системе".

Пока в Украине существует только Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате войны. В то же время, до сих пор отсутствует реестр ущерба, причиненного неимущественным правам граждан в результате вооруженной агрессии России.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в Реестре будет фиксироваться:

смерть личности или исчезновение без вести при особых обстоятельствах;

ранения (контузии, травмы или увечья) и заболевания;

стойкая утрата трудоспособности и установление инвалидности;

насилие (физическое или сексуальное), пытки и жестокое обращение;

торговля людьми;

заключение, пребывание в плену,

принудительный труд;

депортация, принудительное перемещение, в том числе похищение детей;

психические расстройства в результате психологической травмы;

потеря доступа к услугам по здравоохранению и лечению, к образовательным услугам;

потеря дохода и средств к существованию;

нравственный вред, физические страдания, эмоциональные напряжения, дискомфорт;

другие нарушения личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование физического лица или международного права прав человека и международного гуманитарного права.

Реестр пострадавших позволит "обеспечить учет ущерба и ущерба, причиненного страной-агрессором неимущественным правам граждан", с целью "помощи гражданам в будущем обращаться к Международному компенсационному механизму".

Также в Реестре будет вестись учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гааге создадут комиссию по рассмотрению заявлений в Международный компенсационный механизм. Есть вероятность, что указанная комиссия заработает уже в следующем году.

Только за первые сутки после запуска Международного реестра ущерба, нанесенного войной РФ, украинцы подали в него более 500 обращений. В целом ожидается, что украинцы заполнят не менее 8 млн заявлений только по первой из 44 категорий – заявлений о повреждении имущества. Как это сделать, мы писали здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!