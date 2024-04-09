В Гааге заработал Международный реестр убытков: сколько украинцев уже обратилось за репарациями

Только за первые сутки после запуска Международного реестра ущерба, нанесенного в результате полномасштабного вооруженного вторжения России, украинцы подали более 500 обращений. Это свидетельствует о том, что в обществе был большой запрос на такую возможность.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он напомнил, что такой реестр является частью международного Компенсационного механизма.

"Восстановление энергетики – это часть быстрого восстановления Украины, которая продолжается прямо сейчас. Мы принципиально настаиваем на том, что за нанесенные потери должен заплатить агрессор", – подчеркнул Шмыгаль.

В настоящее время Кабмин работает над созданием Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда. Средства в фонд будут поступать за счет конфискованных за рубежом российских активов. По этому поводу премьер поздравил партнеров, выразивших готовность передать в фонд замороженные активы РФ – в 2024 году их суммарная стоимость может достичь 5-8 млрд евро.

"Но это лишь первый шаг к восстановлению справедливости. Принцип "Россия заплатит" должен быть воплощен в жизнь в полном объеме ", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее прогнозировалось, что только в сегменте жилья в Реестр поступит от 300 до 600 тыс. заявлений от пострадавших. В целом ожидается, что украинцы заполнят до 8 млн заявлений на компенсацию ущерба.

Подать заявление о повреждении имущества можно бесплатно, заполнив электронную форму в приложении Дія. На первом этапе принимаются только заявки об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Как это сделать:

Зайти в приложение Дія со смартфона или на сайт и авторизоваться. Выбрать пункт "Заявление о возмещении ущерба". Нажать "Выбрать объект недвижимости" – подать заявление. Заполнить данные о недвижимости (Дія подтягивает данные из реестров – проверьте информацию или обновите данные в реестре при необходимости) – нажать "далее". Проверить данные и подписать заявление электронной подписью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, реестр был создан в 2023 году под эгидой Совета Европы, и к нему присоединились ЕС и 43 другие страны, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

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