В Украине изменили "Пакет малыша": что внутри, как получить и почему мамы берут его вместо денег
"Пакет малыша" – это одноразовая помощь от государства семьям с новорожденными, включающая более 90 необходимых вещей, в частности, подгузники, одеяла, одежду и многоразовые пеленки. В 2024 году его состав обновили, а также родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 7689 грн вместо пакета.
Об этом пишет Государственная служба по делам детей. Цель программы – поддержать семью с новорожденным ребенком и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем. В 2024 году Министерство социальной политики Украины обновило состав "Пакета малыша" с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов.
Что внутри
Обновленный "Пакет малыша" содержит более 90 вещей, которые необходимы для новорожденного ребенка. А именно:
- подгузники: обеспечение потребностей ребенка на первое время;
- одеяла: в частности, увеличен размер пледа-одеяла;
- одежда: бодики, штанишки-ползунки, но количество маленького размера уменьшено, чтобы дети не вырастали из одежды слишком быстро;
- полотенце: для ежедневного ухода за малышом;
- игрушки: для развития и забав;
- многоразовые влагостойкие пеленки: новый, пользующийся спросом товар;
- теплые вещи: включены дополнительные теплые предметы одежды.
Кроме того, в пакете теперь есть книга "От рождения до года", разработанная и опубликованная ЮНИСЕФ. Это практический советчик для родителей новорожденных детей.
Кто имеет право на "Пакет малыша"
Получить бэби-бокс могут родители, а в случае их отсутствия – родственники, усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели новорожденного ребенка. Право на получение "Пакета малыша" имеют:
- граждане Украины;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине.
- Беженцы, родившие ребенка.
Куда обращаться
"Пакет малыша" должны выдавать в роддоме после рождения ребенка. Если на момент выписки бэби-бокса не было, в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка можно подать заявление на его получение в:
- органы социальной защиты населения;
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства.
Чтобы получить бэби-бокс, нужно иметь с собой определенные документы. А именно:
- Если ребенок родился в роддоме:
- заявление о предоставлении "Пакета малыша";
- свидетельство о рождении ребенка.
- Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения:
- заявление о предоставлении "Пакета малыша";
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий факт рождения ребенка (выдан заведением здравоохранения или медицинской консультативной комиссией).
- Если ребенок родился за границей:
- заявление о предоставлении "Пакета малыша";
- документ, выданный за границей (переведен на украинский и заверен нотариально).
Можно ли получить деньги вместо "Пакета малыша"
У украинцев есть возможность получить денежную компенсацию, которая составляет 7689 грн. Обратиться за ее получением нужно не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Средства перечисляются на специальный счет в Приватбанке и могут быть использованы исключительно на приобретение детских товаров в торговых заведениях, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "Пакет малыша". Реестр таких заведений размещен на сайте Минсоцполитики.
Как оформить денежную компенсацию
Подать заявление на выплату денежной компенсации за "Пакет малыша" можно разными способами. А именно:
- через приложение Дія (услуга "єМалятко");
- обратиться лично в органы социальной защиты или ЦНАП по месту жительства/пребывания;
- почтой в управление социальной защиты райгосадминистрации.
Для этого нужно иметь при себе список документов. В него входит:
- заявление по образцу;
- сведения о свидетельстве рождения ребенка или его копия;
- копия вида на постоянное или временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства);
- копия решения об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком);
- код налогоплательщика;
- копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя либо в детский дом семейного типа, либо в приемную семью;
- справка из родильного дома, что не получали "Пакет малыша";
- лицевой банковский счет со специальным режимом использования.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, социальная помощь одиноким матерям в Украине предоставляется на каждого ребенка с месяца подачи заявления и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится), с размером пособия от 2100 до 2618 гривен в месяц. Выплаты продолжаются автоматически в условиях военного положения, и граждане должны обновить документы в течение месяца после его завершения, чтобы сохранить право на помощь.
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