В Украине изменили "Пакет малыша": что внутри, как получить и почему мамы берут его вместо денег

"Пакет малыша" – это одноразовая помощь от государства семьям с новорожденными, включающая более 90 необходимых вещей, в частности, подгузники, одеяла, одежду и многоразовые пеленки. В 2024 году его состав обновили, а также родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 7689 грн вместо пакета.

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Об этом пишет Государственная служба по делам детей. Цель программы – поддержать семью с новорожденным ребенком и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем. В 2024 году Министерство социальной политики Украины обновило состав "Пакета малыша" с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов.

Что внутри

Обновленный "Пакет малыша" содержит более 90 вещей, которые необходимы для новорожденного ребенка. А именно:

подгузники: обеспечение потребностей ребенка на первое время;

обеспечение потребностей ребенка на первое время; одеяла: в частности, увеличен размер пледа-одеяла;

в частности, увеличен размер пледа-одеяла; одежда: бодики, штанишки-ползунки, но количество маленького размера уменьшено, чтобы дети не вырастали из одежды слишком быстро;

бодики, штанишки-ползунки, но количество маленького размера уменьшено, чтобы дети не вырастали из одежды слишком быстро; полотенце: для ежедневного ухода за малышом;

игрушки: для развития и забав;

для развития и забав; многоразовые влагостойкие пеленки: новый, пользующийся спросом товар;

новый, пользующийся спросом товар; теплые вещи: включены дополнительные теплые предметы одежды.

Кроме того, в пакете теперь есть книга "От рождения до года", разработанная и опубликованная ЮНИСЕФ. Это практический советчик для родителей новорожденных детей.

Кто имеет право на "Пакет малыша"

Получить бэби-бокс могут родители, а в случае их отсутствия – родственники, усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели новорожденного ребенка. Право на получение "Пакета малыша" имеют:

граждане Украины;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине.

Беженцы, родившие ребенка.

Куда обращаться

"Пакет малыша" должны выдавать в роддоме после рождения ребенка. Если на момент выписки бэби-бокса не было, в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка можно подать заявление на его получение в:

органы социальной защиты населения;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства.

Чтобы получить бэби-бокс, нужно иметь с собой определенные документы. А именно:

Если ребенок родился в роддоме:

заявление о предоставлении "Пакета малыша";

о предоставлении "Пакета малыша"; свидетельство о рождении ребенка.

о рождении ребенка. Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения:

заявление о предоставлении "Пакета малыша";

о предоставлении "Пакета малыша"; свидетельство о рождении ребенка;

о рождении ребенка; документ, подтверждающий факт рождения ребенка (выдан заведением здравоохранения или медицинской консультативной комиссией).

Если ребенок родился за границей:

заявление о предоставлении "Пакета малыша";

"Пакета малыша"; документ, выданный за границей (переведен на украинский и заверен нотариально).

Можно ли получить деньги вместо "Пакета малыша"

У украинцев есть возможность получить денежную компенсацию, которая составляет 7689 грн. Обратиться за ее получением нужно не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Средства перечисляются на специальный счет в Приватбанке и могут быть использованы исключительно на приобретение детских товаров в торговых заведениях, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "Пакет малыша". Реестр таких заведений размещен на сайте Минсоцполитики.

Как оформить денежную компенсацию

Подать заявление на выплату денежной компенсации за "Пакет малыша" можно разными способами. А именно:

через приложение Дія (услуга "єМалятко");

(услуга "єМалятко"); обратиться лично в органы социальной защиты или ЦНАП по месту жительства/пребывания;

или ЦНАП по месту жительства/пребывания; почтой в управление социальной защиты райгосадминистрации.

Для этого нужно иметь при себе список документов. В него входит:

заявление по образцу;

по образцу; сведения о свидетельстве рождения ребенка или его копия;

рождения ребенка или его копия; копия вида на постоянное или временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства);

на постоянное или временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства); копия решения об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком);

(при осуществлении опеки над ребенком); код налогоплательщика;

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя либо в детский дом семейного типа, либо в приемную семью;

справка из родильного дома , что не получали "Пакет малыша";

, что не получали "Пакет малыша"; лицевой банковский счет со специальным режимом использования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, социальная помощь одиноким матерям в Украине предоставляется на каждого ребенка с месяца подачи заявления и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится), с размером пособия от 2100 до 2618 гривен в месяц. Выплаты продолжаются автоматически в условиях военного положения, и граждане должны обновить документы в течение месяца после его завершения, чтобы сохранить право на помощь.

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