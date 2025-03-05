В Украине резко возросло количество должников: за какие нарушения чаще всего штрафуют

Почти 165 тысяч новых долгов появилось у украинцев за время неработы Реестра должников. В частности, наибольший рост зафиксирован в категориях спецконфискаций, взысканий по исполнительным документам и возмездных изъятиях орудия правонарушения.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. В то же время, общее количество долгов в Украине превысило 9 миллионов.

Одной из самых больших причин для увеличения долгов стал рост производств за спецконфискацию, что в основном касается взыскания имущества по решениям суда в рамках уголовных дел. В таких случаях, как правило, компенсация стоимости конфискованного имущества не предусматривается. С декабря 2024 по март 2025 года на 14% больше украинцев попало под взыскание из-за спецконфискации.

Еще одной значительной причиной увеличения количества долгов стали взыскание имущества по исполнительному документу – долги за неявку к исполнителю или за неуплату долгов в рамках исполнения судебных решений. В данной категории наблюдается рост на 9%. Кроме того, на 7% увеличилось количество долгов в виде возмездного изъятия орудий правонарушения, что также является результатом невыполнения требований закона и принятых судебных решений.

Одним из самых больших источников долгов является неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). На сегодняшний день в Украине зафиксировано около 1,9 миллиона таких долгов, что составляет более 21% всех производств. Этот тип долга наиболее распространен среди украинцев, попадающих в Единый реестр должников. Учитывая большое количество нарушений ПДД, это является основным фактором для существенного роста количества должников.

Также стоит отметить административные правонарушения, за которые украинцы накопили более 1,8 миллионов долгов, что составляет 20% от общего количества. Эти нарушения могут быть связаны с различными аспектами общественного порядка – от нарушения тишины до более серьезных правонарушений, таких как незаконная торговля или нарушение норм безопасности.

Третьим по значимости типом долгов является взыскание в пользу государственного бюджета. Согласно статистике, более 1,6 миллионов украинцев задолжали государству, что составляет 18% от общего количества долгов. Это может включать в себя как налоговые, так и другие финансовые обязательства перед государством.

Согласно данным Единого реестра, больше всего долгов зафиксировано в Днепропетровской области, где насчитывается более 973 тысяч производств, что составляет 11% от общего количества. Киев занимает второе место с 633 тысячами долгов (7%), а Харьковская область замкнула тройку лидеров с 620 тысячами долгов (7%). Значительное количество долгов также имеют граждане Одесщины и Донбасса, где регистрируется более полумиллиона производств.

Значительная часть должников – это мужчины. Согласно данным реестра, почти 75% всех долгов приходится именно на мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы массово накапливают долги за нарушение ПДД. С начала полномасштабной агрессии России количество неуплаченных штрафов ПДД выросло в 2,4 раза, заметнее всего – в Днепропетровской области и Киеве.

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