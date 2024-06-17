В Украине резко уменьшается количество пенсионеров: что происходит и кто не получит выплату

В Украине стремительно сокращается количество пенсионеров. После последней крупной пенсионной реформы 2017 года их стало меньше примерно на 2 млн человек. На это повлияло как сокращение численности населения из-за войны, оккупации и миграции, так и усложнения условий, которым нужно отвечать, чтобы стать пенсионером. Новые правила выполняют не все, поэтому часть 60-летних статус получателя пенсии не получают.

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О том, как изменилось количество пенсионеров, кто не получит пенсию и изменят ли пенсионный возраст, читайте в материале OBOZ.UA.

Требования по стажу смогут выполнить не все

В Украине с 2017 года ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2028-м – уже 35 лет. Это требование для выхода на пенсию в 60 лет, и те, кто его не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Следовательно, чтобы получить пенсию в 60, нужно непрерывно работать не менее 25 лет. При этом важно не просто работать, но и платить взносы из своей зарплаты. Жительница Днепра Светлана рассказывает: она на протяжении 20 лет работает в продуктовом магазине, но официально оформлена только с 2017 года.

"Мне стажа не хватит. Что делать? Работать. Хозяйка оформила в 2017-м, когда я сама попросила. У меня племянник – журналист. Вот когда пенсия стала от стажа зависеть, он позвонил и говорит: "А у вас сколько стажа?" .Я посчитала: мне тогда и на пенсию в 63 года не хватило бы, если бы я не начала официально работать. На пенсию я должна была бы выйти в 2028-м, но выйду в 2031-м, когда мне исполнится 63", – рассказывает женщина.

Сейчас расчетов, сколько украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нет. Последним подсчетам уже более семи лет, с тех пор ситуация кардинально изменилась (коронавирус, полномасштабная война). Согласно старым подсчетам, в 2028-м пенсию в 60 лет не смогут получить 45% украинцев такого возраста (из них 5% будут работать до 65 лет).

Сколько украинцев не смогут выполнить требование стажа, сказать трудно, рассказывает OBOZ.UA старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год-два", – рассказывает Ткаченко.

Уже сейчас происходит значительное уменьшение пенсионеров. Это связано в первую очередь с полномасштабной войной и оккупацией, однако это также объясняется и ростом числа тех, кто вынужден работать дольше.

Еще в 2020-м в Украине, по данным ПФУ, было 11,2 млн пенсионеров, в 2021-м – менее 11 млн, а уже в 2024-м количество пенсионеров сократилось до 10,1 млн.

В 2017 году, когда принимали реформу, в Украине было около 12 млн пенсионеров. То есть количество получающих выплату уменьшилось с того времени на 2 млн человек.

Как проверить, выполните ли вы требования

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в комментарии OBOZ.UA посоветовала всем украинцам независимо от возраста воспользоваться возможностями портала ПФУ. И чем раньше вы это сделаете, тем больше у вас будет времени, чтобы исправить ситуацию.

На портале ПФУ можно с помощью BankID (своего банка) пройти верификацию и получить доступ к своему делу. Вы сможете увидеть свой стаж, год ухода на пенсию и даже ориентировочный размер будущей пенсии. Важно, чтобы к 60 годам вы успели наработать не менее 35 лет стажа.

Если вы не успеваете, есть два варианта:

работать дольше;

докупить стаж. Если покупать его еще до достижения пенсионного возраста и постепенно, каждый месяц будет стоить 22% минимальной зарплаты. Сейчас это 1760 грн. Если же покупать стаж сразу за несколько месяцев (или даже лет), то каждый месяц обойдется уже в 3520 грн.

Считайте, что вам выгоднее: докупить стаж или выйти на пенсию позже. Если вы официально не работаете или занимаетесь домашним хозяйством, следует обратиться в налоговую по месту регистрации и добровольно платить минимальный размер ЕСВ. Это позволит, достигнув пенсионного возраста, рассчитывать на полную выплату.

Иначе вы рискуете вообще остаться без пенсии, а вместо нее получать социальную выплату, размер которой будет еще меньше обычной пенсии. Кроме того, такую выплату назначают с 65 лет.

Будут ли повышать пенсионный возраст

Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о подготовке пенсионной реформы. Ее уже вроде бы презентовали премьеру, однако до публичной презентации может пройти еще несколько месяцев. Реформа не предполагает смену пенсионного возраста. Хотя публично в правительстве говорят, что повышать пенсионный возраст не нужно, на самом деле такая необходимость назрела уже давно.

Украинское население стареет, соотношение работающих к пенсионерам уже достигло критической отметки друг к другу. В Украине едва ли не самая тяжелая экономическая ситуация в Европе из-за полномасштабной войны и при этом меньший пенсионный возраст. Ни одна европейская страна, включая богатые Германию и Францию, не может себе позволить обеспечить выплату пенсий с 60 лет.

"Если бы заговорили сейчас о повышении пенсионного возраста, ни одну реформу не удалось бы реализовать. Есть позиция, что пока растут требования по стажу, а это до 2028-го, пенсионный возраст можно не пересматривать. Это такой "подарок" от правительства Гройсмана. Они заложили привязку стажа к пенсионному возрасту и отсрочили повышение требований. Теперь пока уже один механизм ужесточения правил задействован, нет необходимости применять другой, более жесткий механизм ", – рассказывает OBOZ.UA собеседник в правительстве.

Право выхода на пенсию в будущем зависит от того, насколько добросовестно вы платите взносы. От этого зависит и то, смогут ли получать пенсии те, кто уже на заслуженном отдыхе. Пенсионный фонд все собранные с зарплаты взносы сразу же распределяет между пенсионерами. В свою очередь те, кто сейчас работают и содержат старшее поколение, зарабатывают право на то, чтобы их содержало младшее поколение, когда они достигнут пенсионного возраста.