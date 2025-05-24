В Украине резко снизились цены на лук: что произошло

В Украине несмотря на сезонное истощение запасов, украинские производители вынуждены снижать цены на лук, По словам игроков рынка, низкий ценовой тренд сформирован сразу несколькими факторами. В частности, покупатели все чаще остаются недовольными качеством предлагаемого лука и сокращают объемы закупок.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Украинские фермеры готовы отгружать лук по 16-26 грн/кг ($0,39-0,63/кг), тогда как еще на прошлой неделе минимальные цены на продукцию не опускались ниже 18 грн/кг ($0,43/кг). То есть отпускные цены в этом сегменте за неделю снизились в среднем на 12%.

Прибегнуть к снижению цен производители были вынуждены из-за того, что оптовые компании начали выдвигать достаточно жесткие требования к качеству лука в целом и отказываются от закупок некондиционной продукции.

Снижение цены в конце сезона аграрии называют вынужденной мерой. По их словам, это связано с достаточно большим предложением на рынке продукции невысокого качества, поскольку ряд хозяйств воздерживался от продаж вплоть до второй половины апреля в ожидании улучшения ценовой ситуации.

В результате уже сейчас лук на украинском рынке стоит в среднем на 12% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. Более того, участники рынка настроены достаточно пессимистично, поскольку качество продукции в хранилищах продолжает ухудшаться, а спрос в этом сегменте остается невысоким.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов - молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь как минимум в два раза.

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