В Украине резко подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В Украине лук за неделю подорожал в среднем на 21% – фермеры сейчас продают его по 13-20 грн/кг, а по сравнению с сентябрем 2025 года цены уже на 32% выше. В то же время резкого длительного роста цен пока не прогнозируют, поскольку уборка урожая продолжается и как минимум до середины октября предложение лука должно оставаться высоким. Сейчас цены в супермаркетах на лук колеблются от 19 до 25 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Таким образом, овощ, который традиционно является одним из основных продуктов украинского стола, за короткое время заметно подорожал.

Почему лук резко подорожал

Главной причиной нынешнего роста цен стал высокий спрос. Оптовые компании активно закупают лук не только для обеспечения текущих продаж, но и для дальнейшего хранения. Часть урожая, которую фермеры могли бы сейчас продавать на внутреннем рынке, фактически направляется в хранилища.

Соответственно, количество качественной продукции, которая напрямую поступает на рынок, сокращается. На этом фоне производители получают возможность повышать цены. Если раньше покупатели могли рассчитывать на большее количество предложений, то сейчас за качественный лук между оптовыми компаниями и другими покупателями усиливается конкуренция.

Особенно ограниченным является предложение продукции высокого качества. Фермеры заинтересованы именно в том, чтобы заложить такой лук на длительное хранение, рассчитывая реализовать его позже, когда сезонный объем свежей продукции на рынке уменьшится.

Сколько стоит лук

По актуальным данным, украинские фермеры сейчас в основном готовы продавать репчатый лук по цене 13–20 грн/кг. При этом речь идет именно об отпускных ценах производителей. Конечная стоимость в магазинах и на рынках может быть выше, ведь к цене продукции добавляются затраты на сортировку, хранение, транспортировку, работу торговых сетей и другие расходы.

За неделю средняя цена на уровне производителя выросла примерно на 21%. Для овощного рынка это довольно заметное изменение за такой короткий период. Причем нынешние цены уже существенно отличаются от тех, которые фиксировались год назад. В начале сентября 2025 года украинские фермеры продавали лук примерно на 32% дешевле, чем сейчас.

Одна из особенностей нынешней ситуации заключается в поведении самих производителей. Фермеры не спешат продавать весь качественный лук сразу. Наоборот, значительные объемы такой продукции они стараются заложить на хранение.

Из-за этого на текущем рынке возникает своеобразный дисбаланс. В целом лук продолжает поступать с полей, но именно качественной продукции для быстрой продажи недостаточно. Оптовики, в свою очередь, стараются обеспечить себя запасами. Они закупают овощ как для текущих продаж, так и для хранения, что дополнительно поддерживает спрос.

Будет ли лук дорожать дальше

Несмотря на нынешний скачок, участники рынка не считают, что цены обязательно продолжат расти так же быстро. Важным фактором остается сезон сбора урожая. Работы в украинских хозяйствах еще продолжаются, а это означает, что на рынок будут по-прежнему поступать новые партии лука.

Ожидается, что как минимум до середины октября предложение будет оставаться достаточно высоким. Если урожай будет поступать стабильно, это может сдержать дальнейшее резкое повышение цен. Поэтому нынешнее подорожание может оказаться краткосрочной реакцией рынка на активные закупки и стремление фермеров сформировать запасы качественной продукции.

Цены на лук в супермаркетах

В супермаркетах цены на лук пока выше среднего уровня и варьируются в зависимости от места продажи. По данным мониторинга OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов 14 мая продают лук в среднем по 19,40 грн/кг. В частности:

"Фора" – 19,49 грн/кг;

"АТБ" — 22 грн/кг;

"Varus" — 17,90 грн/кг;

"АТБ" — 19,59 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине картофель нового урожая начал массово дешеветь – сейчас средняя цена составляет около 14,70 грн/кг, однако после завершения сбора урожая цены могут развернуться в сторону роста. Поэтому тем, кто планирует делать запасы на зиму и имеет условия для хранения, стоит присмотреться к закупкам во второй половине сентября.

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