В Украине резко изменилось количество пенсионеров: сколько осталось

В Украине за пять лет количество пенсионеров сократилось почти на 1 млн. человек. Сокращается количество всех категорий пенсионеров кроме тех, кто получает пенсию в связи с инвалидностью.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, еще пять лет назад, в октябре 2019-го, было около 11,4 млн пенсионеров. Из них 8 млн 595 тыс. – это те, кто получал пенсию по возрасту. То есть люди старше 60 лет, выполнившие требования по стажу. Из общего числа пенсионеров "особые" пенсии получали 2 млн 754 тыс. человек. В основном это получившие пенсию по инвалидности – 1 млн 417 тыс. человек. Кстати, пять лет назад средняя выплата им составляла 2564 грн – это 85,7% от общей средней пенсии на тот момент.

Также особую пенсию получали вышедшие ранее на пенсию по выслуге лет (например, имели стаж вредной работы) – 623 тыс. человек, а также те, кто получал пенсию в связи с потерей кормильца (это 628 тыс. человек) .

Не менее интересная статистика, как изменялся размер пенсии. Из 11 млн 349 тыс. пенсионеров выплату больше средней (а тогда средняя пенсия была на уровне 3006 грн) получали 3 млн 369 тыс. человек, то есть только 29,6%. При этом средняя пенсия в валютном эквиваленте равнялась $118,8.

Через пять лет, в октябре 2024-го, в Украине осталось всего 10 млн 342 тыс. пенсионеров. То есть ежегодно количество пенсионеров снижалось примерно на 200 тыс. человек. Если же посмотреть на структуру этих изменений, то увидим следующее:

количество пенсионеров по возрасту уменьшилось на 1 млн 62 тыс. человек (их осталось 7 млн 533 тыс.);

(их осталось 7 млн 533 тыс.); среди всех пенсионеров пенсию по возрасту получают 72,8% (пять лет назад было 75,7%). То есть в структуре растет количество "особых" пенсионеров;

общее количество пенсионеров падает, тогда как количество получивших инвалидность возросло на 142 тыс. человек. Сейчас получающих пенсию по инвалидности 1 млн 559 тыс. человек;

на 142 тыс. человек. Сейчас получающих пенсию по инвалидности 1 млн 559 тыс. человек; количество пенсионеров по выслуге лет стремительно снижается – с 623 тыс. до 532 тыс. человек.

Следовательно, в Украине хотя и растет количество людей с инвалидностью, получающих пенсию, стремительно снижается количество пенсионеров по возрасту. Если же анализировать размер выплат, то увидим, что пенсия в связи с инвалидностью сейчас составляет в среднем 4 892,5 грн. Это 83,6% от средней пенсии (5 851,8 грн). Соотношение пенсии по инвалидности и средней пенсии по стране за последние пять лет изменилось незначительно.

В долларовом эквиваленте средняя пенсия составляет $142. И через пять лет, несмотря на масштабную девальвацию гривни и полномасштабную войну, этот показатель вырос на $24. По последним данным, пенсию менее 5 тыс. грн получают 6 млн 376 тыс. пенсионеров. А это 61,6%.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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