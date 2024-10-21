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В Украине резко снижается количество пенсионеров: сколько их осталось и какая категория стремительно растет

Александр Литвин
Личные финансы
4 минуты
4,8 т.
Кто имеет право на выплату

В Украине за последние пять лет количество пенсионеров снизилось на миллион человек. Меньше стало тех, кто получает пенсию за выслугу лет и возраста. Единственная растущая категория – украинцы с инвалидностью. Сейчас пенсию по инвалидности получают более 1,5 млн. украинцев. О том, как и почему меняется количество пенсионеров и к чему это приведет читайте в материале OBOZ.UA.

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Как изменилось количество пенсионеров?

В Украине еще пять лет назад, в октябре 2019-го, было около 11,4 млн пенсионеров. Из них – 8 млн 595 тыс. это те, кто получал пенсию по возрасту. То есть украинцы старше 60 лет, выполнившие требования по стажу. Из общего числа пенсионеров "особые" пенсии получали 2 млн. 754 тыс. человек. В основном это украинцы, получавшие пенсию по инвалидности – 1 млн 417 тыс. человек. Кстати, пять лет назад их средняя выплата составляла 2564 грн. – это 85,7% от общей средней пенсии на тот момент.

Также особую пенсию получали вышедшие ранее на пенсию по выслуге лет (например, имели стаж вредной работы) – 623 тыс. человек, а также те украинцы, кто получал пенсию в связи с потерей кормильца (это 628 тыс. человек) .

Не менее интересна статистика: как изменялся размер пенсии. Из 11 млн 349 тыс. пенсионеров выплату больше средней (а тогда средняя пенсия была на уровне 3006 грн) получали 3 млн 369 тыс. человек. То есть среди пенсионеров только 29,6% получали больше средней пенсии. При этом средняя пенсия в валютном эквиваленте равнялась $118,8.

Через пять лет, в октябре 2024-го, в Украине осталось всего 10 млн. 342 тыс. пенсионеров. То есть ежегодно количество пенсионеров снижалось примерно на 200 тыс. человек. Если же посмотреть на структуру этих изменений, то увидим следующее:

  • количество пенсионеров по возрасту уменьшилось на 1 млн 62 тыс. человек (их осталось 7 млн 533 тыс);
  • среди всех пенсионеров пенсию по возрасту получают 72,8% (пять лет назад было 75,7%). То есть в структуре растет количество "особых" пенсионеров;
  • общее количество пенсионеров падает, тогда как количество получивших инвалидность возросло на 142 тыс. человек. Сейчас получающих пенсию по инвалидности составляет 1 млн 559 тыс. человек;
  • количество пенсионеров по выслуге лет стремительно снижается – с 623 тыс. до 532 тыс. человек.

Следовательно, в Украине хотя и растет количество людей с инвалидностью, получающих пенсию, стремительно снижается количество пенсионеров по возрасту. Если же анализировать размер выплат, то увидим, что пенсия в связи с инвалидностью сейчас составляет в среднем 4 892,5 грн. Это 83,6% от средней пенсии (5 851,8 грн). Соотношение пенсии по инвалидности и средней пенсии по стране за последние пять лет изменилось незначительно.

В долларовом эквиваленте средняя пенсия составляет $142. И через пять лет, несмотря на масштабную девальвацию гривны и полномасштабную войну, эта цифра выросла на $24. По последним данным, пенсию менее 5 тыс. грн получают 6 млн 376 тыс. пенсионеров. А это 61,6%.

Почему пенсионеров становится меньше?

В Украине наблюдается всеобщая депопуляция. И это не уникальная ситуация, депопуляция происходит и в других странах Европы, правда, в Украине ее масштабы самые большие среди всех стран этой части мира. Проблема была и до полномасштабной войны, а сейчас она значительно усугублена оккупацией территорий, преждевременной гибелью украинцев, а также большим количеством беженцев. Депопуляция касается также пенсионеров. Для примера возьмем последний показательный год. С января 2020-го по январь 2021-го в Украине количество пенсионеров сократилось с 11 млн 334 тыс. до 11 млн 130 тыс. человек.

То есть количество пенсионеров за год сократилось на 204 тыс. человек. Это обычный для Украины показатель. В то же время с января 2023-го по январь 2024-го, уже за время полномасштабной войны, число пенсионеров сократилось с 10 млн 687 тыс. до 10 млн 516 тыс. То есть всего на 171 тыс. человек. А с января 2022-го по январь 2023-го – на 154 тыс. То есть на самом деле за время Великой войны темпы падения количества пенсионеров даже несколько замедлились. Это тоже можно увидеть на графике.

Как меняется количество пенсионеров

Пенсионеров становится меньше, в том числе, из-за ужесточения требований по стажу. В этом году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 31 года стажа. В следующем году – уже 32 года. В расчетах аналитиков OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющего 37 стран) говорится, что без пенсии в 60 лет останется 14% тех, кто достиг соответствующего возраста. К 2028 году они возрастут до 35 лет.

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей – это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, по данным Минюста. В общем, смертность втрое превышает рождаемость. Для того чтобы количество населения не изменялось, в среднем каждая женщина должна рожать от 2 детей (хорошим считается показатель, когда 10 женщин рожают 22-23 детей). Тогда родившиеся дети смогут заменить двух родителей, компенсировать детскую смертность и сохранить общую численность населения.

Сейчас на 10 семей даже меньше 10 детей. Поколения, родившиеся с момента начала великой войны, могут быть наименее многочисленными за последние десятилетия. Сокращается не только кость пенсионеров, но и число работающих. Поэтому демографическая проблема будет одной из основных для Украины в течение следующих десятилетий.