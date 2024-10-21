В Украине резко снижается количество пенсионеров: сколько их осталось и какая категория стремительно растет

В Украине за последние пять лет количество пенсионеров снизилось на миллион человек. Меньше стало тех, кто получает пенсию за выслугу лет и возраста. Единственная растущая категория – украинцы с инвалидностью. Сейчас пенсию по инвалидности получают более 1,5 млн. украинцев. О том, как и почему меняется количество пенсионеров и к чему это приведет читайте в материале OBOZ.UA.

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Как изменилось количество пенсионеров?

В Украине еще пять лет назад, в октябре 2019-го, было около 11,4 млн пенсионеров. Из них – 8 млн 595 тыс. это те, кто получал пенсию по возрасту. То есть украинцы старше 60 лет, выполнившие требования по стажу. Из общего числа пенсионеров "особые" пенсии получали 2 млн. 754 тыс. человек. В основном это украинцы, получавшие пенсию по инвалидности – 1 млн 417 тыс. человек. Кстати, пять лет назад их средняя выплата составляла 2564 грн. – это 85,7% от общей средней пенсии на тот момент.

Также особую пенсию получали вышедшие ранее на пенсию по выслуге лет (например, имели стаж вредной работы) – 623 тыс. человек, а также те украинцы, кто получал пенсию в связи с потерей кормильца (это 628 тыс. человек) .

Не менее интересна статистика: как изменялся размер пенсии. Из 11 млн 349 тыс. пенсионеров выплату больше средней (а тогда средняя пенсия была на уровне 3006 грн) получали 3 млн 369 тыс. человек. То есть среди пенсионеров только 29,6% получали больше средней пенсии. При этом средняя пенсия в валютном эквиваленте равнялась $118,8.

Через пять лет, в октябре 2024-го, в Украине осталось всего 10 млн. 342 тыс. пенсионеров. То есть ежегодно количество пенсионеров снижалось примерно на 200 тыс. человек. Если же посмотреть на структуру этих изменений, то увидим следующее:

количество пенсионеров по возрасту уменьшилось на 1 млн 62 тыс. человек (их осталось 7 млн 533 тыс);

(их осталось 7 млн 533 тыс); среди всех пенсионеров пенсию по возрасту получают 72,8% (пять лет назад было 75,7%). То есть в структуре растет количество "особых" пенсионеров;

общее количество пенсионеров падает, тогда как количество получивших инвалидность возросло на 142 тыс. человек. Сейчас получающих пенсию по инвалидности составляет 1 млн 559 тыс. человек;

на 142 тыс. человек. Сейчас получающих пенсию по инвалидности составляет 1 млн 559 тыс. человек; количество пенсионеров по выслуге лет стремительно снижается – с 623 тыс. до 532 тыс. человек.

Следовательно, в Украине хотя и растет количество людей с инвалидностью, получающих пенсию, стремительно снижается количество пенсионеров по возрасту. Если же анализировать размер выплат, то увидим, что пенсия в связи с инвалидностью сейчас составляет в среднем 4 892,5 грн. Это 83,6% от средней пенсии (5 851,8 грн). Соотношение пенсии по инвалидности и средней пенсии по стране за последние пять лет изменилось незначительно.

В долларовом эквиваленте средняя пенсия составляет $142. И через пять лет, несмотря на масштабную девальвацию гривны и полномасштабную войну, эта цифра выросла на $24. По последним данным, пенсию менее 5 тыс. грн получают 6 млн 376 тыс. пенсионеров. А это 61,6%.

Почему пенсионеров становится меньше?

В Украине наблюдается всеобщая депопуляция. И это не уникальная ситуация, депопуляция происходит и в других странах Европы, правда, в Украине ее масштабы самые большие среди всех стран этой части мира. Проблема была и до полномасштабной войны, а сейчас она значительно усугублена оккупацией территорий, преждевременной гибелью украинцев, а также большим количеством беженцев. Депопуляция касается также пенсионеров. Для примера возьмем последний показательный год. С января 2020-го по январь 2021-го в Украине количество пенсионеров сократилось с 11 млн 334 тыс. до 11 млн 130 тыс. человек.

То есть количество пенсионеров за год сократилось на 204 тыс. человек. Это обычный для Украины показатель. В то же время с января 2023-го по январь 2024-го, уже за время полномасштабной войны, число пенсионеров сократилось с 10 млн 687 тыс. до 10 млн 516 тыс. То есть всего на 171 тыс. человек. А с января 2022-го по январь 2023-го – на 154 тыс. То есть на самом деле за время Великой войны темпы падения количества пенсионеров даже несколько замедлились. Это тоже можно увидеть на графике.

Пенсионеров становится меньше, в том числе, из-за ужесточения требований по стажу. В этом году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 31 года стажа. В следующем году – уже 32 года. В расчетах аналитиков OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющего 37 стран) говорится, что без пенсии в 60 лет останется 14% тех, кто достиг соответствующего возраста. К 2028 году они возрастут до 35 лет.

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей – это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, по данным Минюста. В общем, смертность втрое превышает рождаемость. Для того чтобы количество населения не изменялось, в среднем каждая женщина должна рожать от 2 детей (хорошим считается показатель, когда 10 женщин рожают 22-23 детей). Тогда родившиеся дети смогут заменить двух родителей, компенсировать детскую смертность и сохранить общую численность населения.

Сейчас на 10 семей даже меньше 10 детей. Поколения, родившиеся с момента начала великой войны, могут быть наименее многочисленными за последние десятилетия. Сокращается не только кость пенсионеров, но и число работающих. Поэтому демографическая проблема будет одной из основных для Украины в течение следующих десятилетий.