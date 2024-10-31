В Украине продают имущество Медведчука: на аукцион выставили картины

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации коллекции картин экс-нардепа, коллаборанта Виктора Медведчука. На "Прозорро.Продажи" уже опубликованы первые 35 лотов.

Видео дня

Об этом сообщили в самом АРМА. Там отметили: с 31 октября, организатор будет добавлять новые лоты, пока не будет выставлена "вся часть коллекции госизменника, состоящая из 136 картин".

"Предварительно уже была реализована коллекция дорогостоящих часов, автомобиль марки Майбах, квадроциклы и багги. Ранее коллекция в 136 картин была оценена почти в 4 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них 149 признаны такими, которые обладают культурной и исторической ценностью.

"Эти 149 картин должны быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 относительно особенностей управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов", – отметили в АРМА.

Сколько стоят картины Медведчука

Среди самых дорогих картин из коллекции Медведчука выделяется Композиция с лодками (автор неизвестен). Ее оценили в 392, 5 тыс. грн. А также:

Полдень в Крыму (автор – Витиковский Лев) – 374, 4 тыс. грн;

Тройка (автор – Стойлов Константин) – 349 тыс. грн;

Лошади (автор неизвестен) – 284, 8 тыс. грн;

Девушка с арбузом (автор – Сергей Резниченко) – 175,8 тыс. грн;

Акт или испанка (автор – Сергей Резниченко) – 170,1 тыс. грн;

Натюрморт со стулом (автор – Сергей Резниченко) – 170,1 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продали на аукционе часы Медведчука. За экземпляр Dolce & Gabbana удалось выручить 285 тыс. грн. Это был последний выставленный на торги экземпляр из коллекции предателя. За все три аукциона государство заработало почти 7 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!