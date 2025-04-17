В Украине продают "1 гривню" за миллион: чем особенна банкнота и как выглядит

В Украине выставили на продажу банкноту номиналом 1 гривня, выпущенную 19 лет назад. Цена такой купюры – 1 млн гривен, что автор объясняет ее художественной ценностью, поскольку представил ее в виде "авторской картины".

Видео дня

В объявлении о продаже говорится, что название "картины" – "синяя гривня 2006". Ее автор, художник Михаил Апоненко из Днепра, продает вместе с рамкой. На картине – купюра номиналом в 1 гривню, выпущенная в 2006 году, которая размещена обратной стороной на белом фоне. Она не редкая, но отличается от желто-голубого оригинала цветовой гаммой.

Также указаны ее габариты: высота (63 мм) и ширина (118 мм). Среди элементов защиты "картины" – стандартные меры Нацбанка (защитное волокно, водяной знак и защитная лента). Стоимость работы в миллион раз превышает номинал, но владелец готов поторговаться.

Художник пытается продать свою работу как минимум с прошлой осени. Но интересно, что с тех пор стоимость "картины" взлетела в 1000 раз – в сентябре она стоила всего 999 гривен. Анализ цен, опубликованных автором на свои картины, показал, что они стоят в среднем $700-2000, поэтому миллион гривен за работу "синяя гривня 2006" художник мог требовать ради хайпа и чтобы привлечь публичное внимание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что богатым украинцам предлагают покупать не только гривню в рамке за миллион, но и iPhone из золота. Такие производит компания из Киева. К примеру, корпус смартфона iPhone 16 Pro Max из латуни, покрытой золотом 585 пробы с резьбой ручной работы, тремя искусственными бриллиантами и вылитым из золота распятием на задней стенке продают за 9000 долларов. А вот за 100 тыс. долларов можно приобрести iPhone в корпусе из чистого золота, а за 200 тыс. – даже из платины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!