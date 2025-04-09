Золото, распятие и бриллианты: в Украине продают "божественный" iPhone по цене б/у авто

Обычный iPhone (даже последней модели) уже мало кого может удивить. Поэтому украинцы, которые точно хотят заявить о своем статусе, могут приобрести смартфон, покрытый золотом и инкрустированный бриллиантами. Купить такой можно в Киеве, но цена "кусается".

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Производители отмечают, что корпус такого смартфона iPhone 16 Pro Max (в том числе боковые стенки и кнопки) изготовлен из латуни с покрытием золотом 585 пробы. На задней стенке он украшен резьбой ручной работы, тремя искусственными бриллиантами и распятием, вылитым из золота.

Вес такого корпуса – 168 граммов, а цена – 9000 долларов, то есть как бывший в использовании автомобиль. Как отмечает продавец, если бы корпус был отлит из золота, а бриллианты были настоящими, стоимость телефона выросла бы до 55 тысяч долларов.

Приобрести такой смартфон можно как онлайн, так и в фирменном магазине в центре Киева (на странице производителя в TikTok утверждают, что сейчас он в наличии). Комментаторов такая стоимость (да и тематика отделки вообще) не оставили равнодушными:

Впрочем, это не единственная модель люкс от этого производителя. Компания производит также "айфоны", украшенные кожей крокодила, а также со встроенными часами. Стоимость имеющихся в наличии 3400-9000. Впрочем, под заказ можно выработать и более дорогие модели, в частности отлитые из золота или даже платины:

Daytona Supreme – в зависимости от модели телефона (доступные iPhone 16 PRO и 16 PRO MAX с памятью с памятью от 256 Гб до 1 Тб) стоит 100 800 долларов. Это смартфон в корпусе из ювелирного карбона с золотыми вставками, золотой и ювелирной эмалью, ручной гравировкой и встроенными часами Rolex, но по желанию заказчика также может быть инкрустирован драгоценными камнями.

– в зависимости от модели телефона (доступные iPhone 16 PRO и 16 PRO MAX с памятью с памятью от 256 Гб до 1 Тб) стоит 100 800 долларов. Это смартфон в корпусе из ювелирного карбона с золотыми вставками, золотой и ювелирной эмалью, ручной гравировкой и встроенными часами Rolex, но по желанию заказчика также может быть инкрустирован драгоценными камнями. Solid Gold TG Watchaphone Edition 18k (iPhone 16 PRO 512GB и iPhone 16 PRO MAX 256GB) – 200200 или 200300 долларов. Это телефон из платины со вставками с ручной гравировкой, отлитыми из золота, а также встроенными часами Apple Watch Ultra 49mm.

Каждый смартфон идет в комплекте с индивидуальной деревянной коробкой и сертификатом качества. Но компания предлагает аналогичные украшения и для смартфонов от других производителей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за широких пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, популярные во всем мире смартфоны iPhone могут подорожать. Стоимость мобильных устройств возрастет почти наполовину.

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