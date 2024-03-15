В Украине придумали абсолютно новый вид субсидий: кто и когда начнет получать помощь

В Украине запустят новый вид помощи для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Речь идет о предоставлении субсидий на аренду жилья, такого механизма соцподдержки в Украине ранее не существовало.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики. Отмечается, что проект решения о такой помощи находится на согласовании в правительстве.

"Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", – говорится в сообщении ведомства. При этом указано, что проект будет пилотным, а его реализация пока рассчитана на 2 года.

Отмечается, что размер будущей субсидии будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или населенном пункте, т.к. "прайсы" очень сильно отличаются. Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества человек в семье, арендующей жилье;

доходов домохозяйства.

Все это поможет определить, может ли семья оплачивать счета за аренду самостоятельно. "Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", – объяснили в Минсоцполитики.

Это, к слову, не единственное изменение правил, которые готовят для переселенцев в Украине. Также Минсоц планирует планируют расширить список категорий ВПЛ, которые имеют право на государственные выплаты. Предполагается, что право на автоматическое продление выплат получат пожилые люди, лица с инвалидностью третьей группы и некоторые другие категории, которые не попали в предыдущий список "особо уязвимых".

Речь идет о 2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, правила получения которых последний раз изменялись с марта. При этом период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ тоже предлагается продлить. Новый крайний срок планируют установить на 30 апреля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте-2024 ВПЛ в 14 областях могут оформить дополнительную денежную помощь. Выплата приходит тремя платежами ежемесячно в течение трех календарных месяцев, размер одного платежа – 3600 грн, а общая сумма – 10,8 тыс. грн.

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