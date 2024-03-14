В Кабмине снова готовят новые правила для переселенцев: кто сможет получать выплаты

В Украине планируют расширить список категорий ВПЛ(внутренне-перемещенных лиц), которые имеют право на государственные выплаты. Речь идет о 2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, правила получения которых последний раз изменялись с марта.

С такой инициативой выступило Министерство соцполитики. В частности, предлагается, чтобы право на выплаты получили:

патронатные воспитатели и дети, устроенные в их семьях;

дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье менее 9 444 грн);

люди старше 55 лет;

люди с инвалидностью III группы (если доход на одного получателя не превышает 9 444 грн в месяц);

люди, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

люди с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

При этом период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ тоже предлагается продлить. Новый крайний срок планируют установить на 30 апреля 2024 года.

Напомним, по действующим правилам, с 1 марта 2024 года были автоматически продолжены выплаты исключительно для ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям. В частности, речь идет о:

пенсионерах, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает четыре прожиточных минимума для людей, потерявших трудоспособность, то есть 9 444 грн;

людях с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, людей из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей;

детей, прибывших без сопровождения родителей;

беременных женщинах с 30 недели беременности;

семьях с детьми до 14 лет, не имеющие возможности посещать воспитательные/учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (офлайн и онлайн), поэтому родители не имеют возможности работать;

семьях, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы;

семьях, в которых один из членов семьи ухаживает за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком.

При этом на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ сообщали, что из-за большого количества обращений о продлении выплат на проживание ВПЛ с 1 марта 2024 года в некоторых органах социальной защиты населения и ЦНАПах записаться на прием можно не раньше апреля. Дело в том, что многие переселенцы не из указанных выше категорий пребывают в тяжелом финансовом положении и имеют право на продление выплат в "ручном режиме".

"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ относительно сроков подачи заявлений на продление выплат. На данный момент нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", – отмечала тогда вице-премьер-министр, министр реинтеграции Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с апреля 2024 года украинские граждане получат возможность подать заявки на компенсацию за ущерб, причиненный агрессией России. Такие выплаты станут возможны благодаря специальному механизму ООН. Однако сам процесс получения средств будет небыстрым и потребует от украинцев регистрации.

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