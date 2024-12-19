В Украине появились новые штрафы: за что заставят платить около 5 тыс. грн

За сексуальное домогательство впервые введена административная ответственность со штрафами от 1360 до 4760 грн или арестом до 15 суток. Правоохранители готовятся к эффективному применению этих норм на практике.

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Об особенностях применения новой нормы рассказала заместитель начальника отдела превентивных мер Нацполиции Татьяна Ищенко в комментарии СМИ. А OBOZ.UA разобрался в суммах штрафов, о которых говорится в Законе Украины от 22 мая 2024 г. №3733-IX.

Закон вступил в силу в результате ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, известной как Стамбульская конвенция. Кроме борьбы с сексуальными притязаниями, нововведение охватывает такие правонарушения, как насилие по признаку пола и невыполнение запретительных предписаний.

Что будет считаться сексуальным домогательством

преднамеренные оскорбительные или унизительные действия сексуального характера;

выраженные вербально (слова, предложения) или невербально (жесты, телодвижения);

осуществлены также через электронные коммуникации (сообщения, звонки и т.п.).

Штрафы и наказания

Закон предусматривает строгую ответственность за сексуальные притязания, которая зависит от обстоятельств и повторности правонарушения. Пока они такие:

первое нарушение:

штраф от 80 до 160 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 360-2 720 грн);

альтернатива: общественные работы сроком от 20 до 40 часов;

исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

повторное нарушение в течение года

штраф от 160 до 280 не облагаемых налогом минимумов (2 720-4 760 грн);

альтернатива: общественные работы от 40 до 60 часов;

исправительные работы до двух месяцев за вычетом 20% заработка;

в самых серьезных случаях возможен административный арест сроком до 15 суток.

особые обстоятельства: если нарушение совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от правонарушителя, санкции ужесточаются, включая более высокие штрафы и более длительный арест.

Другие правонарушения в рамках нововведений

Помимо сексуальных домогательств Кодекс дополнен статьями о насилии по признаку пола и нарушении запретительных предписаний. Например:

насилие по признаку пола наказывается штрафом от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок до 40 часов;

или общественными работами на срок до 40 часов; невыполнение срочных запретительных предписаний влечет штраф от 340 до 680 грн или административный арест до 10 суток.

Введение административной ответственности за сексуальные домогательства – важный шаг в построении безопасного общества. Впервые в украинском законодательстве закреплена конкретная ответственность за действия, ранее часто остававшиеся безнаказанными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для некоторых украинцев будут отменены штрафы, а механизм наказания в виде общественных работ доработают. Заменить штраф другим видом наказания будет реально, если взыскать штраф невозможно из-за отсутствия имущества и средств у должника.

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