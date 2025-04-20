В Украине платят родителям: какой будет помощь на детей в мае-2025

В Украине в мае 2025 размер социальных выплат на детей не изменится. Дело в том, что в стране остается замороженным показатель прожиточного минимума, в том числе и на детей.

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OBOZ.UA рассказывает об основных видах помощи, на которую могу рассчитывать родители в Украине. Следует учитывать, что прожиточный минимум на детей в 2025 году составляет:

2563 грн – если ребенку до 6 лет;

3196 грн – если ребенку от 6 до 18 лет;

3028 грн – если ребенку от 18 до 23 лет.

Выплата по беременности и родам: на что рассчитывать

Размер помощи официально трудоустроенной женщине зависит от ее заработной платы за последние 12 календарных месяцев работы перед декретным отпуском. Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин – 106 500 грн в месяц, а минимальный – 7100 грн в месяц.

Нетрудоустроенные женщины получают 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В мае-2025 это будет 757 грн.

Выплаты от государства после рождения ребенка остаются на уровне 41 280 грн. Но эту сумму выплачивают не сразу:

10 320 грн составляет единоразовая выплата;

еще по 860 грн в месяц начисляется в течение трех лет.

Выплаты одиноким родителям: что нужно знать

Одинокие родители могут оформить государственную помощь онлайн через портал Дія. Размер помощи зависит от дохода семьи – он рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

Важным критерием является отсутствие записи об отце в свидетельстве о рождении или наличии сведений, внесенных со слов матери. Соответствующую отметку делают работники ЗАГСа или иного уполномоченного органа.

Помимо основной денежной помощи, одинокие родители имеют право на дополнительные социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Согласно Налоговому кодексу Украины, одиноким родителям предоставляется увеличенная налоговая социальная льгота. Она составляет 150% от основной льготы на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также предоставляются трудовые гарантии:

при трудоустройстве одинокий родитель или мать не могут быть подвергнуты испытательному сроку;

работодатель не имеет права отказать в приеме на работу из-за статуса одинокого отца или матери. Если это произошло, отказ можно обжаловать в суде;

одинокие родители имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск:

дополнительно предусмотрен неоплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;

одиноких родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, нельзя уволить с работы, кроме случаев полной ликвидации предприятия.

Алименты в мае 2025 года: какие суммы

Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов. Для детей до шести лет это 25 630 грн. Для детей от шести до 18 лет – 31 960 грн. Минимальные выплаты алиментов на детей осуществляются на таком уровне:

для детей до 6 лет – 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн;

для детей 18-23 лет – 3028 грн.

Другие выплаты на детей: какие средства можно получить

В апреле выплаты детям, над которыми установлена опека, составляют почти до 8000 грн и зависят от возраста ребенка. Так, в мае-2025:

на детей до 6 лет будет выплачиваться 6407,5 грн ;

; на детей от 6 до 18 лет – 7990 грн.

При этом, если у ребенка есть инвалидность, размер выплат изменится. На детей до 6 лет он составит 8 970,5 грн, а от 6 до 18 лет – 11 186 грн.

Многодетные семьи в апреле получат от государства социальные выплаты на каждого ребенка в размере 2100 грн. А выплаты на детей-ВПЛ в мае по-прежнему составят 3 тыс. грн.

Также следует учитывать, что в 2025 году родители смогут выбрать между денежной компенсацией 7689 грн или получением обновленного "Пакета малыша", к которому добавили полезные вещи для младенцев. Денежную помощь можно использовать в 12,5 тысячах магазинов, присоединившихся к программе.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине планируют переписать правила для переселенцев, обновив процедуру регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Изменения вступят в силу не раньше 1 июля.

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