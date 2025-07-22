В Украине планируют изменить правила сдачи водительских экзаменов: что нужно знать

В сети начала распространяться информация о новых жестких правилах сдачи водительских экзаменов и обязательной видеофиксации, однако на самом деле это лишь проект приказа МВД, который еще не вступил в силу. Все изменения, включая новые интервалы между попытками и требованиями к камерам пока находятся на этапе согласования и могут вступить в силу не раньше осени.

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OBOZ.UA выяснил, что на самом деле нужно знать украинцам и обратился за разъяснением к автоинструктору Антону Дзюбе. Он пояснил, что на самом деле речь идет лишь о проекте приказа МВД, который еще не вступил в силу.

Что это за документ и на каком он этапе

Как отмечает Дзюба, все обсуждаемые изменения – это пока только проект приказа МВД, который был обнародован в мае 2025 года. В течение июня продолжались общественные обсуждения, а сейчас документ находится на стадии подписания и официального обнародования.

По словам инструктора, учитывая темпы принятия подобных нормативных актов, ожидать реального вступления в силу стоит не раньше осени. То есть на сегодня никакие новые правила еще не действуют – все остается по старой процедуре.

О чем говорится в проекте – видеофиксация

По словам Дзюбы, экзамены и сейчас фиксируются на камеры. В транспортных средствах, которые используются для практического экзамена, уже давно устанавливают от 2 до 6 камер. Проект нового приказа просто упорядочивает этот процесс – в нем прописано точное количество и размещение камер в зависимости от категории авто:

для категории B – не менее 4 технических устройств;

для грузовых и автобусов – не менее 3.

Цель – обеспечить прозрачность, обезопасить кандидатов и экзаменаторов и предоставить реальные доказательства в случае обжалования результатов. Сейчас кандидаты могут пересдавать практический экзамен довольно быстро, что создает очереди и снижает качество подготовки. Новый проект предусматривает такие интервалы:

10 дней после первой неудачной попытки;

после первой неудачной попытки; 20 дней – после второй;

– после второй; 30 дней – после третьей.

Больше никаких экзаменов на автошкольном автомобиле

Одно из важных изменений – отмена возможности сдавать экзамен на автошкольном автомобиле. То есть все кандидаты теперь будут в одинаковых условиях, независимо от того, на каком авто учились. Это усложнит экзамен психологически, но в то же время сделает процедуру более объективной. Также планируется, что кандидату будет предоставлено несколько минут на ознакомление с незнакомым автомобилем перед экзаменом – сейчас такая возможность предоставляется только с согласия экзаменатора.

Что изменится в случае обжалования экзамена

Уже сейчас существует процедура обжалования, но фактически она неэффективна – максимум, что можно сделать, это вернуть деньги за экзамен. После изменений, если кандидат докажет свою правоту, он сможет сразу получить водительское удостоверение, без повторной сдачи, это по мнению Дзюбы, будет стимулировать экзаменаторов действовать честно и беспристрастно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам больше не надо будет посещать сервисные центры МВД, чтобы заменить утраченный или поврежденный техпаспорт на авто, или заменить его после изменения персональных данных. Это теперь можно будет сделать, просто имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

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