В Украине резко подорожают сигареты: когда, почему и сколько будет стоить пачка

Министерство финансов разработало законопроект, согласно которому сигареты должны подорожать уже в июле. Будут вноситься изменения в Налоговый кодекс: акцизы на сигареты должны зафиксировать в евро.

Документ уже в ближайшее время будет рассмотрен парламентариями. Если его примут, через несколько лет пачка сигарет подорожает более чем на 40 грн. О том, как и почему повышают цены на сигареты, читайте в материале OBOZ.UA.

Повышение цен на сигареты – это одно из условий МВФ

Украина в рамках меморандума с МВФ получила рекомендацию повысить акцизы на сигареты. Это позволит дополнительно собирать миллиарды гривен ежегодно. Повышение налогов также предусмотрено Национальной стратегией доходов и евродирективой ЕС 2011/64/EU.

Министерство финансов подсчитало: постепенное повышение ставок позволит увеличить налоговые поступления на:

в 2025 году на 612 млн грн,

в 2026 году на 5001 млн грн,

в 2027 году на 9379 млн грн,

в 2028 году на 13 852 млн грн.

Подорожание также будет происходить поэтапно. Еще несколько лет назад в Налоговый кодекс внесли изменения, предполагавшие ежегодное повышение акцизов на сигареты на 20%. Это должно было привести к тому, что уже в 2025 году акциз на 1000 сигарет был бы на уровне 90 евро.

Однако гривня значительно девальвировала за эти годы, так что в следующем году акциз в пересчете на валюту ЕС будет достигать всего 70 евро. Повышение до 90 евро решили растянуть на три года, до 2027-го.

Исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купира (организация борется с курением) указал на недостаток в правительственном законопроекте. Речь идет о льготной ставке на табачные изделия для нагревающих механизмов ("электронные сигареты"). Для них фактически была введена скидка в 20%.

"Мы приветствуем инициативу повышения акцизов. У нас есть два критических замечания: сам процесс повышения предлагают растянуть на три года, что неоправданно. Напомню, что мы повышаем акцизы в соответствии с обязательствами перед ЕС. Мы их должны были выполнить на вчера. Если мы хотим быть в европейской семье народов, не нужно растягивать решение вплоть до 2028-го. Это можно сделать в 2025-2026-м. Второй критический вопрос – создание налоговой преференции для сигарет с системой нагревания", – пояснил он.

Сколько будут стоить сигареты

OBOZ.UA изучил прогнозы по возможному курсу валют в Украине от МВФ и Нацбанка. Если соотношение между долларом и евро не изменится, в то же время другие составляющие стоимости сигарет будут постоянными, то пачка сигарет с фильтром, имеющих среднюю ценовую категорию и среднее качество сырья, согласно расчетам редакции будет стоить:

2024 год – 84.9 грн за пачку;

2025 год – 101.8 грн за пачку;

2026 год – 114.9 грн за пачку;

2027 год – 126.5 грн за пачку.

Рост цены будет способствовать увеличению налоговых поступлений. К примеру, в прошлом году, когда объемы продаж сигарет стабилизировались, а акциз вырос на 20%, налоговые поступления выросли на 36%, до 80,3 млрд грн.

Уменьшить количество курильщиков – одна из целей правительства. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, курение является причиной 130 тысяч преждевременных смертей украинцев ежегодно от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, онкология и т.д. Реализация законопроекта будет способствовать уменьшению потребления сигарет и, как следствие, заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и увеличению продолжительности жизни украинца, считают в Минфине.

Растет теневой рынок табачных изделий

Представитель одной из табачных компаний в комментарии OBOZ.UA отметил еще одну проблему: после увеличения цен более привлекательным становится теневой рынок. Вместе с легальными производителями работают компании, которые почти беспрепятственно могут продавать сигареты и вообще не платить акциз.

Для этого, к примеру, используют магазины Duty free. Согласно Налоговому кодексу акциз не платится в том случае, если товар продается в зоне после прохождения таможенного контроля на границе с Украиной. То есть если товар будет вывезен с территории страны, то платить за него акциз не нужно.

Недобросовестные производители сбывают продукцию Duty free, которую вроде бы должны были реализовать в точках продаж на границе (ранее в аэропортах, сейчас – в пунктах наземного пересечения границы), в интернете и в магазинчиках у станций метро.

В конце прошлого года Kantar провела исследования и выяснила: на теневом рынке увеличилась как доля поддельной продукции (до 11,3%), так и доля продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, но нелегально продается в Украине (до 12,9%).

"Мы согласны платить налоги, однако должны действовать равные условия. Не может быть ситуации, когда "белому" производству повышают налоги, тогда как теневой контрабандный сектор получает новых покупателей", – рассказывает представитель табачной компании OBOZ.UA.

Исследование ОО "Жизнь" (эта организация разрабатывает предложения для минимизации количества курильщиков) вместе с Киевским международным институтом социологии подтверждает: до 13% курильщиков сообщили, что купленная ими пачка сигарет содержала медицинское предупреждение на иностранном языке. По словам исполнительного директора ОО Дмитрия Купиры, это один из признаков контрабандной продукции.