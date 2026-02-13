В Украине пересчитают пенсии: каким будет новый размер выплат

Минимальная пенсия в Украине может вырасти до 6000 грн. Это станет частью пенсионной реформы, детали которой финализируются Министерством социальной политики, после чего ее вынесут на широкое обсуждение.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 февраля заявил глава Минсоца Денис Улютин. Это означает, что минимальная пенсия вырастет более чем вдвое, поскольку сейчас она составляет 2595 грн. Министр также добавил, что:

в бюджет Пенсионного фонда на 2026 год заложен средний размер пенсии на уровне 6500 грн ;

; более 4,3 млн пенсионеров получают менее 6000 грн пенсии по возрасту.

"Мы уже завершили дизайн новой пенсионной модели и финализируем соответствующий законопроект, предусматривающий гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может составлять менее 6000, солидарную часть с максимально прямой связью между взносами и пенсией без влияния случайных факторов, как то год выхода на пенсию, и профессиональные пенсии вместо специальных", – сказал Улютин.

Кроме того, реформа заменит выплату специальных пенсий на профессиональные. Система будет прозрачной, поскольку будет базироваться на логике рисков профессии и дополнительных взносах, а не на статусе или солидарной системе. А пенсии военных также будут включать доплаты за боевой опыт.

Среди других нововведений – развитие добровольных накоплений как дополнение к основной пенсии.

Индексация пенсий в 2026 году

Ранее Денис Улютин анонсировал, что ежегодная индексация пенсий в Украине с 1 марта 2026 года составит 12,1%. При этом следует учитывать, что повышать будут не фактический размер пенсии, а ее "чистый", рассчитанный по формуле размер. То есть все возможные надбавки (за стаж, возрастные и т.д.) не будут добавлены в этот расчет.

"Что касается именно индексации пенсии, в текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан в Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет", – рассказал Улютин.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

