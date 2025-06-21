В Украине пенсионерам до июля начислят дополнительную выплату от ООН: кто и сколько получит

Программа Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) для пенсионеров и людей с инвалидностью продлена до конца июля 2025-го. Программа предусматривает доплату к пенсиям для тех, кто больше всего нуждается в помощи: имеет низкие выплаты и находится на территориях возможных или активных боевых действий.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики. Программу начали еще в августе 2023-го. "С тех пор украинцы из самых уязвимых категорий, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, имеющих низкие доходы и не получающих других денежных пособий от международных организаций, могли получать дополнительную финансовую поддержку", – отмечают в Минсоце.

Благодаря этой программе более 315 тысяч украинцев получают около 216 миллионов гривен ежемесячно. В общем, с начала действия проекта, ВПП ООН предоставило помощи уязвимым украинцам более чем на 5 млрд грн. В среднем это по 889 грн на каждого получателя ежемесячно.

Размер помощи – это разница между пенсией (или социальной выплатой), которую уже имеет человек, и 3250 грн. То есть, если социальная выплата составляет, например, 2 700 грн, - человек получает от ВПП ООН еще 550 грн дополнительной помощи.

Получателям помощи дополнительно никуда обращаться не нужно. Она будет выплачена тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту).

Всемирная продовольственная программаООН является крупнейшей гуманитарной организацией в мире. Денежная помощь является одним из многих способов поддержки ВПП украинцев, пострадавших от войны. ВПП также раздает продуктовые наборы в регионах, близких к линии фронта, где еду трудно найти или она очень дорогая и тому подобное.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные - спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону - пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главное:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя - пенсия 6085,74 грн

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя - 5364,98 грн

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя - 6493,20 грн

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя - 12 315,12 грн

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя - 2826,49 грн

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя - 108 321,63 грн

Как считают пенсии в Украине

Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год лишь 1% расчетного заработка.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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