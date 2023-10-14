В Украине через несколько месяцев пересчитают пенсии: кому увеличат на несколько тысяч гривен

В Украине с 1 января 2024-го повысят пенсии сразу четырем категориям. Речь идет о тех, кто получает максимальные, минимальные пенсии, надбавки за стаж сверх нормы, а также тех, кто выполнил условия по стажу и достиг возраста 65 лет.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Повышение коснется как минимум нескольких миллионов пенсионеров. При этом размер прибавки зависит от того, на каких условиях украинец вышел на заслуженный отдых.

Украинцы с минимальными пенсиями. Те, кто сейчас получает минимальную пенсию, получат прибавку с 1 января. Их выплаты увеличатся с 2093 до 2361 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями. Такие выплаты увеличатся сразу на несколько тысяч гривен. Сейчас украинцы с максимальными пенсиями получают 20 930 грн. А с новым годом их выплаты увеличатся уже до 23 610 грн.

Видео дня

Украинцы со стажем сверх нормы. В Украине к пенсии предусмотрена доплата в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособного за каждый дополнительный отработанный год. Норма по стажу для мужчин составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. С 1 января прибавка за каждый год увеличится с 20,9 до 23,6 грн.

Украинцы, которые выполнили норму по стажу и достигли 65-летия. По закону пенсия у таких украинцев должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты. Минимальная зарплата с 1 января увеличится с 6700 до 7100 грн. Соответственно, гарантированный размер пенсии для таких украинцев увеличится с 2680 до 2 840 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине ожидается повышение пенсий в несколько этапов. При этом на значительную прибавку может рассчитывать небольшое количество украинец.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!