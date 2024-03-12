В Украине пенсии снова пересчитают из-за нового показателя: сколько будут платить через несколько недель

Украинцам с 1 апреля проведут перерасчет пенсий. В результате гарантированный размер выплаты увеличится с 2840 до 3200 грн. Это коснется тех украинцев, которые достигли возраста 65 лет и выполнили требование касательно стажа.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, что повышение связано с гарантиями, прописанными в действующем законодательстве. Так, украинцы, достигшие 65 лет и выполнившие норматив по стажу (30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно), имеют право на пенсию, размер которой не менее 40% минимальной зарплаты.

На сегодня минимальная зарплата составляет 7100 грн. Пенсия для украинцев, выполнивших указанные функции, составляет от 2840 грн. С 1 апреля минималка увеличится до 8000 грн, а гарантированный размер пенсии составит уже 3200 грн.

Как изменят правила

В 2024 году требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличили на 12 месяцев до 31 года. Те. у кого меньше стажа, вынуждены работать до 63 или 65 лет. Об этом сообщает издание "На пенсии". До 2018 право выхода на пенсию определялось в зависимости от пола. Так, мужчины выходили на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины могли рассчитывать на выплаты в 55 лет. Но в 2021 году состоялась уравниловка, и теперь женщины и мужчины выходят на пенсию в одном возрасте – при достижении 60 лет.

Но принципиальным показателем, не считая фактически возраста, является наличие страхового стажа. То есть на сегодняшний день, чтобы выйти на пенсию, мужчинам, женщинам после достижения 60 лет, нужно иметь 31 год стажа.

"Если такого стажа нет, то возможно выйти на пенсию после достижения возраста 63 лет, там требования к стажу меньше. А если нет стажа, который дает право в 63 года, но у человека не менее 15 лет стажа, то при таких условиях человек выйдет на пенсию после достижения возраста 65 лет", – пояснила Ирина Ковпашко.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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