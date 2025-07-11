В Украине пенсии получают сотни нардепов: размеры достигают почти 246 тыс. грн в месяц

В Украине пенсию получают 617 нардепов. В среднем их выплата составляет 21,1 тыс. грн. Тогда как максимальная пенсию нардепа – почти 246 тыс. грн.

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"Численность пенсионеров, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "О статусе народного депутата" – 617 человек, средний размер пенсии – 21 135,01 грн", – сообщила заместитель председателя ПФУ Ирина Ковпашко в ответ на запрос OBOZ.UA. В то же время, согласно нашим данным, самая большая пенсия составляет 246 тыс. грн (этой информации нет в ответе Ковашко).

Самую большую пенсию получает Сергей Кивалов, бывший нардеп-регионал. Однако размер его пенсии в 2025-м ограничен.

Как стало известно OBOZ.UA от собственных источников, в результате применения коэффициентов, понижающих размер сверхвысоких пенсий, ежемесячно Кивалов теряет по 195 тыс. грн. "Сейчас он получает 51 тыс. грн", – пояснили собеседники.

В то же время ранее стало известно, что самая большая пенсия в Украине действительно уменьшилась до суммы в 51 042 грн. Коэффициенты, которые уменьшают размер пенсии, действуют с января 2025-го. Это предусмотрено постановлением правительства №1, а также законом О бюджете Украины на 2025 год.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главные категории пенсионеров:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя – пенсия 6085,74 грн.

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя – 5364,98 грн.

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя – 6493,20 грн.

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя – 12 315,12 грн.

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя – 2826,49 грн.

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя – 108 321,63 грн.

Размеры минимальной пенсии в Украине

Размер пенсии Условие Возраст >3758 грн полный стаж (30/35 лет) от 65 лет >3758 грн стаж от 20/25 лет от 80 лет >3613 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 до 80 лет >3323 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 лет >3038 грн выполнили условия для выхода на пенсию

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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