В Украине отменят обязательные бумажные трудовые книжки: как будут считать пенсию дальше

Украина постепенно отказывается от обязательных бумажных трудовых книжек – документы, подтверждающие трудовой и страховой стаж, оцифровывают. Окончательно переход должен завершиться к 2026 году, что уменьшит бумажный документооборот и упростит учет трудовой деятельности для начисления пенсии.

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Электронная трудовая книжка является цифровым аналогом бумажной трудовой книжки. Они официально действуют в Украине с 10 июня 2021 года, позволяя работникам никогда проверить свой страховой стаж, в течение которого они платили страховые взносы в Пенсионный фонд (до 2004 года этот стаж назывался "трудовой"), а также узнать данные о принятии, переводе, увольнении с работы.

Зачем нужны электронные трудовые книжки

упрощает учет трудовой деятельности;

уменьшает бумажный документооборот;

защищает от потери или повреждения данных;

в будущем может использоваться для автоматического выхода на пенсию.

Как Украина переходит на электронные трудовые книжки

Предусмотрено пять лет для плавного перехода на электронный учет трудовых отношений. Он проходит с 2021 по 2026 год. А с 2026 года бумажные книги станут необязательными, а к тому времени их рекомендуют хранить. При этом они не исчезают – закон позволяет вести обе версии параллельно. Оцифрованные данные постепенно вносятся в Реестр застрахованных лиц.

Какие данные можно внести

К е-трудовой можно добавить все документы, подтверждающие страховой стаж. В частности, могут быть внесены:

трудовая книжка (все заполненные страницы);

документы о получении образования в дневной форме обучения;

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный документ;

другие документы, подтверждающие периоды работы или страховой стаж.

Как подать скан-копии документов

Отсканированную трудовую книжку или другие документы, удостоверяющие страховой стаж, можно предоставить через персональный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда. Это может сделать работник или работодатель:

выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ";

нажав на пункт "Сведения о трудовых отношениях".

Скан копии должны соответствовать определенным требованиям. А именно:

должны быть цветными;

четкие страницы в хронологическом порядке;

видны все реквизиты документа, в том числе название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца;

формат изображения должен быть .jpg или .pdf;

рекомендуемое разрешение при сканировании — 300 dpi

размер каждого файла – не более 1 Мб.

Как проверить, трудовая ли книга уже оцифрована?

Электронные трудовые книжки доступны в личном кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Зайти в кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), системы электронной идентификации ID.GOV.UA или через Действие.

В дальнейшем нужно в левом боковом меню выбрать "Электронная трудовая книжка"

Нажать кнопку "Данные ЭТК"

Выбрать вкладку "Оцифрованная ЭТК"

Информацию о стаже до 2004 года следует предоставить в органы Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать одним из способов:

обратившись в один из сервисных центров ПФУ;

скачать документы о стаже на портале ПФУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе украинские парламентарии провалили утверждение новых правил регулирования на рынке труда. Законопроект, не набравший достаточного количества голосов в Верховной Раде, предусматривал введение 7 признаков наличия трудовых отношений.

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