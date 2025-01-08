В Украине провалили изменение Трудового кодекса: новые правила не поддержали депутаты Рады

Украинские парламентарии провалили утверждение новых правил регулирования на рынке труда . Законопроект, не набравший достаточного количества голосов в Верховной Раде, предполагал введение 7 признаков наличия трудовых отношений.

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Речь идет о законопроекте № 5054-1. Это правительственная инициатива, которая пролежала в парламента в виде проекта закона с начала 2021 года. На заседании 8 января 2025 года документ за основу поддержали всего 203 нардепа (для принятия решения нужно 226), сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада провалила 5054-1 по регулированию трудовых отношений в Кодексе законов о труде (№ 3768-IX. – Ред.). За основу только 203", – сообщил нардеп.

Этот законопроект предполагал введение в Украине 7 признаков наличия трудовых отношений: если имеются 4 и более признаков из списка, работа является выполняемой в рамках трудовых отношений. По сути вводилось определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и принцип "презумпции найма".

В документе прописаны такие признаки трудовых отношений:

выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы; осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретного определенного результата за определенный период;

и не предусматривает установления лицу конкретного определенного результата за определенный период; выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных лицом правил внутреннего трудового распорядка ;

с соблюдением установленных лицом правил внутреннего ; организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;

систематическая выплата вознаграждения лицу, выполняющему работу;

вознаграждения лицу, выполняющему работу; установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

и времени отдыха; возмещение поездок и других финансовых затрат, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

В случае, если у деятельности есть 4 и более признаков из списка, стороны были бы обязаны заключить трудовой договор. Работника при этом нужно было бы обеспечить социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы. Таким образом, у государства появился бы инструмент, чтобы признавать работу трудовыми отношениями, если работник и работодатель официально свои отношения не регистрируют.

Ранее в Украине уже была попытка "узаконить" трудовые отношения. В феврале 2019 года Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения соответствующий законопроект. Документом предлагалось жестко ограничить использование ФЛП вместо найма на работу, а также менялись подходы к штрафным санкциям за использование наемного труда без заключения трудового договора. Но законопроект так и не был согласован.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году в Украине вступили в силу изменения в Кодекс законов о труде, позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны. При этом такое увольнение возможно при соблюдении ряда условий.

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