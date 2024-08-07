В Украине отменили уголовную ответственность за мелкие кражи: Зеленский подписал законопроект, устанавливающий новые денежные "лимиты" для воров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11068, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи, а вместо нее вводит штрафы до 17 000 грн (с альтернативой общественных работ). Мелкой в этом случае будет считаться кража имущества стоимостью до 3 028 грн.

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Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады. В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил: вместо декриминализации за мелкое воровство усиливается админстративная ответственность:

за воровство до 757 грн – штраф от 850 до 1700 грн;

за воровство от 758 до 3 028 грн – штраф от 1 700 до 5 100 грн. В случае повторной кражи – до 17 000 грн.

Авторы же законопроекта в пояснительной записке к нему отметили: реализация положений документа будет, среди прочего, способствовать улучшению деятельности правоохранительных органов. А кроме того:

уменьшению нагрузки на судебную систему,

сосредоточению деятельности Национальной полиции на раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений;

улучшению криминогенной ситуации.

"Судебная практика применения норм по привлечению к уголовной ответственности за кражу в условиях военного положения на территории Украины свидетельствует, что наказание за совершение кражи не соразмерно. Наказание должно соответствовать степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и учитывать личность виновного, то есть быть справедливым", – говорится в документе.

Его авторы объясняют: до принятия закона при назначении наказания за воровство, совершенное в условиях военного положения, происходило "нарушение принципа соразмерности". Т.е., когда одинаковое ответственность наступала как за тяжкие преступления, так и за правонарушения, "которые до внесения обсуждаемых изменений рассматривались как преступления небольшой тяжести или даже как проступки". Что требовало урегулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине поддержали законопроект, позволяющий подозреваемым в коррупционных преступлениях откупиться от наказания, уплатив штраф. Размеры возмещения варьируются от 204 тыс. до 204 млн грн в зависимости от тяжести преступления.

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