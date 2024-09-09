В Украине открыли прием заявок на выплату 10,8 тыс. грн: кто получит помощь

В Украине сегодня, 9 сентября, открылся прием заявок на получение выплат от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Сумма выплаты стандартная для международных организаций – 3600 грн в месяц на три месяца, т.е. в целом 10 800 грн. Получить такую помощь могут наиболее уязвимые категории населения.

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Об этом сообщил Норвежский совет по делам беженцев. "NRC в Украине официально начала процесс открытой подачи заявок на финансовую помощь. ... Подача заявок будет открыта в течение 10 дней с 09:00 9 сентября 2024 года до 17:00 18 сентября 2024 года", – говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму. На выплату могут претендовать:

лица, проживающие в зоне боевых действий;

украинцы, непосредственно пострадавшие от боевых действий;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Получатели должны находиться на территории Украины. При этом те, кто раньше получал денежную помощь от NRC, все равно могут отправить заявку.

"На предварительном этапе подачи заявок мы помогли более 76 000 лицам, что составило 10% от всех поданных заявок. На этот раз мы планируем оказать помощь более 55 000 человек", – отметили в благотворительной организации.

Там уточнили, что заявку можно подать в любой день приема. "Все заявки, поданные за эти 10 дней, будут оцениваться одинаково. Поэтому нет необходимости спешить с подачей заявки в первый день, ведь это может повлиять на стабильность нашей системы", – предупредили в NRC.

Также в организации отметили, что не могут помочь всем претендентам, поэтому будут проверять заявки. "Мы предоставим приоритет помощи лицам, проживающим в зоне боевых действий или внутренне перемещенным лицам из этих зон", – говорится в сообщении.

Заявителям следует иметь ввиду, что под видом благотворителей с ними могут связываться мошенники. "NRC никогда не запрашивает ваши данные кредитной карты, PIN-код или CVV. Гуманитарная помощь – бесплатная, и от вас никогда не должны требовать оплаты за нее", – отметили в организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине не будут повышать госвыплаты переселенцам. При этом появится новый вид помощи – субсидия на аренду жилья.

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