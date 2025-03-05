Украинцам пересчитают пенсии: что будет с выплатами

В апреле украинских пенсионеров ждет очередной перерасчет выплат. В результате чего их выплаты могут возрасти в зависимости от обновленного страхового стажа. Обращаться за пересчетом никуда не нужно – он будет выполнен автоматически.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Это следующий этап индексации пенсий в 2025 году – 4 марта первые пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. Общее количество пенсионеров, которые будут получать увеличенные выплаты – более 10 млн человек, в том числе:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;

98 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

79,6 тысячи пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

В Минсоце отмечают, что в среднем прогнозируется, что после индексации пенсии возрастут на 556 грн. – таким образом, размер средней пенсии в Украине будет составлять не 5789 грн, а 6345 грн. В то же время, как уже сообщалось, пенсии, назначенные в 2021-2024 годах, повысили на значительно более низкие коэффициенты – не 11,5%, а 2,3-5,75%. Таким образом, правительство пытается сократить разницу между "старыми" и "новыми" пенсиями, которая раньше могла достигать 50%.

Сколько страхового стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2025 году

Согласно украинскому законодательству, право на назначение пенсии по возрасту у Украины определяется в зависимости от страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет. С 1 января требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет выросли – с 31 до 32 лет. Таким образом, право выйти на пенсию будут иметь люди, которым:

60 лет и чей страховой стаж составляет не менее 32 лет;

63 года и чей стаж от 22 до 32 лет;

65 лет и имеют 15-22 года страхового стажа.

Если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, он не имеет права на пенсию по возрасту. В то же время, такие пенсионеры могут рассчитывать на социальную помощь от государства в размере 2361 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине не планируют снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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