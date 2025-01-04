Условие выхода на пенсию изменилось для всех украинцев с 1 января: в ПФУ озвучили правила

В Украине с 1 января 2025-го требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет выросли с 31 до 32 лет. Те украинцы, которые это требование выполнить не смогут, выйдут на пенсию в 63 года при условии, что у них от 22 лет стажа, но меньше 32. Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно иметь 15 лет стажа.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ПФУ в Полтавской области. Так, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

С 1 января по 31 декабря 2025 право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет. В 63 года смогут выйти на пенсию украинцы со стажем от 22 до 32 лет, а в 65 – 15-22 года. Если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, он не имеет права на пенсию по возрасту, но будет получать социальную помощь от государства в размере 2361 грн.

С 1 января 2004 года в страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до внедрения системы персонифицированного учета – на основании документов. Основным документом, подтверждающим стаж работы человека, является трудовая книжка. При отсутствии или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном гражданином до 2004 года (в частности, работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифрования трудовая книжка), пенсия по возрасту может назначаться автоматически. Если по данным реестра застрахованных лиц стажа недостаточно, для назначения пенсии необходимо подать заявление и дополнительные документы.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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